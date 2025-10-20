ciel couvert
Luxe: Kering cède sa division beauté à L'Oréal

Grosse alliance annoncée dans le monde du luxe

Le groupe français de luxe Kering cède sa division beauté, y compris la marque Creed, à son compatriote L&#039;Oréal. Ici, une boutique à Miami, en Floride.
La marque de parfums Creed (ici, à Miami) passera également aux mains de L'Oréal.Getty Images North America
Le groupe Kering, propriétaire de Gucci, Balenciaga ou Yves Saint Laurent, a décidé de céder sa division beauté à L’Oréal pour 4 milliards d’euros. Le géant des cosmétiques récupère aussi la licence Gucci Beauté à partir de 2028, scellant une alliance stratégique entre deux poids lourds du luxe français.
20.10.2025, 06:2620.10.2025, 06:39

Le groupe français de luxe Kering, malmené depuis plusieurs années, vend sa division beauté à son compatriote L'Oréal pour 4 milliards d'euros, ce qui devrait lui permettre de réduire son endettement et continuer son redressement.

L'information avait été dévoilée samedi par le Wall Street Journal: Kering cède au numéro un mondial des cosmétiques L'Oréal sa division beauté, créée en 2023 avec notamment l'achat de la marque de parfums de luxe Creed pour 3,5 milliards de dollars (2,7 milliards en francs).La réalisation de l'opération est prévue au premier semestre 2026.

La rumeur courait déjà...

Les activités beauté de ces grandes marques vont passer chez L'Oréal

Coentreprise

L'accord détaillé dans un communiqué dimanche soir comprend également «l'établissement des licences de 50 ans pour les marques iconiques de Kering» (Gucci, Bottega Veneta et Balenciaga), L'Oréal possédant déjà depuis 2008 la licence Yves Saint Laurent.

Le partenariat inclut «les droits de conclure un accord de licence exclusif d'une durée de cinquante ans pour la création, le développement et la distribution des produits parfum et beauté de Gucci, démarrant après l'expiration de la licence actuelle avec Coty, dans le respect des obligations du groupe Kering au titre de l'accord de licence existant».

Accident ou meurtre? Le fils du fondateur de Mango au coeur des soupçons

Selon une note des analystes de HSBC, la licence arrive à expiration chez l'américain Coty en 2028.Il est également inclus un «partenariat exclusif, prévu sous la forme d'une co-entreprise à 50/50, qui permettra de créer des expériences et des services combinant les capacités d'innovation de L'Oréal et la connaissance approfondie des clients du luxe de Kering».

Cette annonce survient un mois seulement après l'entrée en fonction de Luca de Meo, directeur général de Kering, chargé de redresser le groupe malmené depuis plusieurs années par les difficultés de sa marque phare Gucci.

«L'ajout de ces marques extraordinaires complète parfaitement notre portefeuille existant et élargit considérablement notre présence dans de nouveaux segments dynamiques de la beauté de luxe [...]», déclare le directeur général de L'Oréal, Nicolas Hieronimus, également cité dans le communiqué.

«Gucci, Bottega Veneta et Balenciaga sont toutes des marques de couture exceptionnelles qui présentent un énorme potentiel de croissance»
Nicolas Hieronimus

«Cette alliance stratégique marque une étape décisive pour Kering», déclare son directeur général, Luca de Meo, cité dans le communiqué, «ce partenariat nous permet de nous concentrer sur ce qui nous définit le mieux: notre puissance créative et l'attractivité de nos Maisons».

Cette annonce survient un mois seulement après l'entrée en fonction de Luca de Meo, chargé de redresser le groupe malmené depuis plusieurs années par les difficultés de sa marque phare Gucci, qui assure à elle seule 44% du chiffre d'affaires et les deux tiers de la rentabilité opérationnelle mais n'en finit pas de traverser une mauvaise passe. «La situation actuelle (...) renforce notre détermination à agir sans délai», avait déclaré Luca de Meo le jour de sa nomination le 9 septembre.

«Nous devrons continuer à nous désendetter et, là où cela s'impose, rationaliser, réorganiser et repositionner certaines de nos marques»
Luca de Meo

Kering a annoncé en juillet une chute de 46% de son bénéfice net au premier semestre, à 474 millions d'euros, un plongeon de 16% de son chiffre d'affaires, à 7,6 milliards d'euros, et un endettement de 9,5 milliards d'euros.

Analyse
Cet homme va «dynamiter» Chanel

Cette vente à L'Oréal devrait permettre au groupe de diminuer sa dette. Les 4 milliards d'euros seront «payables en numéraire à la réalisation de l'opération prévue pour le premier semestre 2026», précise le communiqué. L'Oréal versera également des redevances à Kering pour l'utilisation des marques sous licence. Le groupe de cosmétiques possède par ailleurs la licence beauté de la maison Valentino, dont Kering a acquis 30% en 2023 avec une option permettant d'acquérir 100% en 2028.

L'Oréal a de son côté publié en juillet un chiffre d'affaires semestriel en hausse de 1,6% à 22,47 milliards. Les ventes semestrielles de sa division luxe ont progressé de 1% à plus de 7,65 milliards d'euros. Le groupe de cosmétiques a également été cité en septembre dans le testament de Giorgio Armani, qui a demandé à ses héritiers de céder à moyen terme son empire à un géant comme LVMH, L'Oréal ou EssilorLuxottica. L'Oréal possède la licence Armani pour les parfums et cosmétiques depuis 1988. (mbr/ats)

Armani tient son successeur
Les stars au défilé Saint Laurent, à la Fashion Week de Paris
1 / 31
Les stars au défilé Saint Laurent, à la Fashion Week de Paris

Hailey Bieber.
source: wwd / river callaway
Ce sont les gâteaux du moment
Video: watson
0 Commentaires
