Le petit ventre de Xisca Perello, sonnerait-il le début de la retraite de Rafa? La réponse arrivera probablement ce vendredi où le Majorquin donnera une conférence de presse quant à sa participation à Wimbledon et peut-être la confirmation de sa paternité. (cru)

Les rumeurs sur la grossesse de Xisca ont commencé à s'intensifier après la finale de la Ligue des champions, où la femme de Rafael Nadal avait été aperçue avec des vêtements amples, mais aussi portant un masque. Ajouté à cela les dernières photos du magazine people et vous aurez de quoi agiter les médias.

Sur les photos dévoilées par Hola, on devine le petit ventre rebondi de Xisca Perello, la femme du Majorquin. Les clichés ont été pris lors d'une sortie en yacht de Nadal et de ses proches.

Le magazine espagnol Hola est une véritable institution pour révéler «les scoops » concernant les célébrités. Alors inutile de préciser, que lorsque celui-ci sort une telle nouvelle, les autres médias se ruent sur l'information et en font leurs gros titres. Le tennisman, Rafael Nadal et son amour de jeunesse, Xisca Perello attendraient un heureux événement.

Le magazine people Holà annonçait, ce mercredi, que Rafael Nadal et sa femme Xisca Perello attendrait un bébé. Une heureuse nouvelle qui n'a pas encore été confirmée officiellement par le vainqueur de Roland Garros.

Rafael Nadal et sa femme Xisca Perello en 2015

Rafael Nadal et sa femme Xisca Perello en 2015 Keystone

