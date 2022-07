Film «Barbie»: devenir une poupée, nouveau trend (débile) sur TikTok

On aime, cette tendance qui consiste à se recouvrir entièrement de rose?

Ouiii, j'adore le look Barbie! Du rose, du glitter, du lipstick à la barbapapa et des barrettes papillons! Ouais, mais je préfère dire que je ressemble à Margot Robbie en 2022 qu'à un jouet aux mensurations improbables des années 1950. Alors un truc rose, okay, why not, mais le total look, ça pique un peu la rétine quand même, non? Mais quel enfer, j'en suis à regretter la tendance emo avec du noir autour des yeux et la grosse frange qui recouvrait 87% du visage.