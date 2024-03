La bague de divorce, nouveau trend? instagram emrata

Emrata a un nouveau rocher au doigt😳

Le mannequin a posté plusieurs photos d'elle sur Instagram avec un énorme diamant à l'annulaire, mais ce n'est pas ce que vous croyez.

Marie-Adèle Copin Suivez-moi

Emily Ratajkowski a pris ses fans par surprise en postant des photos d'elle sur Instagram avec à l'annulaire gauche, le doigt traditionnellement destiné à une bague de fiançailles, un bon gros caillou à vous faire couler droit au fond l'océan, comme dirait Jack dans Titanic. Se serait-elle fiancée dans le plus grand des secrets? Est-ce que la nouvelle bague a plus de carats que l'ancienne, mais surtout, qui est l'heureux élu?!?

En réalité, le mannequin n'a pas dit «oui, je le veux», mais «non, je ne le veux pas». La star de 32 ans a transformé son ancienne bague de fiançailles en une «bague de divorce». C'est avec ces mots qu'Emily Ratajkowski s'est confiée à Vogue. Divorcée de Sebastian Bear-McClard en 2022 après notamment une histoire de tromperie de la part du producteur, l'actrice a expliqué au magazine qu'elle «ne pense pas qu'une femme devrait être dépouillée de ses diamants simplement parce qu'elle perd un homme.» A deux doigts de nous dire que «Diamonds are a Girl's best friends.» «Les bagues représentent mon évolution personnelle», ajoute-t-elle. Emily a donc mûri et a évolué comme un Pokémon redoutable.

Elle a séparé les deux pierres de son ancienne bague de fiançailles en deux bijoux distincts. instagram emrata

La bague de fiançailles en 2018 (Coucou Sebastian Bear-McClard!) instagram emrata

Cette idée, aussi lumineuse qu'un diamant de 24 carats, elle l'a eu en lisant l'essai The Unravelers de Stephanie Danler, une amie, selon Vogue:

«Elle y raconte l'histoire de la bague serpent de sa grand-mère, une bague composée des différentes pierres de ses différents mariages. J'ai adoré l'idée d'une bague représentant sans complexe les nombreuses vies d'une femme» Emily Ratajkowski

Heureusement que son ex-mari, avec qui elle a un fils, a eu la présence d'esprit de lui offrir une bague avec deux grosses pierres. Et c'est chez la même bijoutière, Alison Chemla, une autre «amie» nous précise Vogue (décidément, Emily a plein d'amies) qu'elle s'est tournée. «Emily et moi avons passé beaucoup de temps à discuter de ce qu'elle voulait et de ce qu'elle souhaitait ressentir en portant les bagues», explique à Vogue Alison Chemla, créatrice de la marque Alison Lou. Il a donc été décidé de séparer les deux diamants, l'un en forme de poire qui se retrouve sur le petit doigt et l'autre de taille princesse qui reste sur l'annulaire, mais qui est rejoint par deux copains, des pierres dites trapézoïdales. Résultat: le machin est énorme et le message est clair: Sebastian qui???

Emrata a présenté ces deux nouveaux bijoux à ses 30 millions de fans et comme toujours avec la pulpeuse jeune femme, c'est important de faire passer des messages, mais c'est encore mieux si on le fait à moitié nue dans un lit.

Emrata raconte à Vogue qu'elle aime tellement ses nouvelles bagues qu'elle dort avec. D'où la photo dans le lit, ça fait sens.

