Drake vend (très cher) sa villa: visite guidée

Le chanteur pourrait quitter définitivement les Etats-Unis après avoir mis en vente son domaine de Beverly Hills, la dernière de ses propriétés dans le pays.

Pour 88 millions de dollars (autant en francs), vous pourrez vous offrir la villa californienne de Drake. Le chanteur aurait vraisemblablement prévu de quitter les Etats-Unis en vendant sa dernière maison dans le pays, rapporte le New York Post.

Mais où a-t-il bien l'intention d'aller? Toujours selon le média américain, le chanteur aurait décidé de s'installer définitivement dans sa ville natale, Toronto, au Canada. Sa villa, qu'il n'a occupée qu'une année, fait 24 260 m2. Elle appartenait auparavant au chanteur britannique Robbie Williams.

Sept chambres, treize salles de bain et un court de tennis

Située dans les collines au-dessus du Benedict Canyon, la maison principale s'étend sur 20 hectares et comprend sept chambres et 13 salles de bain. Si vous aimez le style contemporain et les pièces beaucoup trop grandes, cette maison est faite pour vous.

Son terrain va même jusqu'au sommet de la colline. Pourquoi? Je ne sais pas. Image: Marc Ángeles

Petite dépendance avec piscine. Image: Marc Ángeles

La cour de tennis nichée à côté de la maison. Image: márc angeles

L'entrée digne d'un château Disney. Image: marc ángeles

Vous pensez que ça fait de la lumière ces boules suspendues aux arbres? Image: marc ángeles

Le «hall d'entrée» Image: Marc ángeles

Un premier salon. Image: Marc ángeles

Un deuxième salon. image: marc ángeles

Une vue digne de GTA. image: marc ángeles

La cuisine extérieur qui a l'air de ne jamais avoir été utilisée. image: marc ángeles

La salle de bain ornée de marbre donne particulièrement envie... Image: Marc Ángeles

Déjà que le sport, c'est angoissant, mais alors là... c'est très anxiogène. Image: Marc Ángeles

Le lit au milieu de la pièce, pourquoi pas. Image: Marc Ángeles

Ce carrelage au sol me donne envie de fuir. Image: Marc Ángeles

Outre toutes ces belles surfaces, la villa comprend un garage qui peut accueillir jusqu'à onze voitures, un ascenseur, une cave à vin, une salle de sport et une salle de jeux. Le Canadien, âgé de 36 ans, est aujourd'hui retourné à Toronto où «il se sent plus à l'aise». En même temps, avec un manoir de 50 000 mètres carrés et un terrain de basket intérieur complètement personnalisé, on le comprend. (sia)

