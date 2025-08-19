Harry (Dominic McLaughlin) et Hagrid (Nick Frost) marchant au centre de Londres, le 18 août 2025. Image: Daily Mail

Harry Potter et Hagrid ont pris vie

Harry et Hagrid ont été aperçus dans les rues de Londres, du moins leurs nouvelles incarnations, interprétées par le jeune acteur Dominic McLaughlin et Nick Frost, durant le tournage de la future série.

Le tournage de la série Harry Potter a débuté à la mi-juillet, et certaines scènes sont actuellement filmées en extérieur. Des images ont été dévoilées par le journal britannique Daily Mail, montrant Harry et Hagrid, incarnés respectivement par le jeune acteur Dominic McLaughlin, âgé de 11 ans et Nick Frost (Shaun of the Dead), déambuler en plein centre de Londres, près de Borough High Street, situé non loin de London Bridge lundi 18 août

Une scène facilement reconnaissable et qui fait forcément retomber en enfance ceux qui connaissent bien la saga, puisqu'il s'agit vraisemblablement du passage où Hagrid emmène Harry à Londres afin de se rendre au Chemin de traverse, comme il nous l'était conté dans Harry Potter à l'école des sorciers. Harry est vêtu d'une veste imperméable aux couleurs bleue, verte et jaune. Tandis que Hagrid, le gardien de Poudlard, porte un long manteau marron.

Sur le visage de Nick Frost, qui incarne Rubeus Hagrid, on peut également apercevoir deux points noirs au-dessus de sa bouche. Il s’agit de marqueurs qui permettront à l’équipe des effets spéciaux de recréer la stature imposante du personnage, le géant mesurant plus de trois mètres dans les romans de J.K. Rowling.

Image: Daily Mail

Image: Daily Mail

Image: Daily Mail

Une autre séquence, tournée devant un pub censé représenter le Chaudron Baveur, célèbre bar pour sorciers caché dans la cité londonienne, a provoqué des embouteillages dans la capitale britannique, les passants s'étant agglutinés pour immortaliser ces deux personnages emblématiques de la saga.

Une vidéo du tournage à Londres: Vidéo: extern / rest

Le mois dernier, c'était une autre scène en extérieur qui avait pu être aperçue: la scène de l’anniversaire de Dudley au zoo dans laquelle Harry fait sortir un serpent de son vivarium. On pouvait voir les comédiens incarner la famille Dursley se rendre au parc animalier en compagnie du petit sorcier.

Vernon et Petunia Dursley (Daniel Rigby et Bel Powley), filmés en juillet dernier. Image: X

Dudley Dursley, le cousin de Harry Potter, est joué par Amos Kitson. Image: X

Cette nouvelle série se veut une adaptation plus originale et fidèle des livres Harry Potter écrits par J.K. Rowling, qui en est la productrice exécutive. La série s’éloignera des films à succès, dans lesquels Daniel Radcliffe incarnait le jeune sorcier, notamment en replaçant l’histoire dans les années 1990, contrairement aux films qui se déroulaient dans les années 2000, correspondant à leur date de sortie.

La première saison sera composée de huit épisodes, et la série promet un ton plus réaliste, des couleurs plus vives et des effets spéciaux pratiques, plutôt que de recourir systématiquement aux images de synthèse. En dehors des scènes tournées en extérieur, le tournage se déroule dans les studios Leavesden, au Royaume-Uni, pour une diffusion prévue en 2027 sur la plateforme HBO.