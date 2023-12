Le père de Britney Spears a été amputé d'une jambe

People

Le père de Britney a été amputé

Une grave infection à la jambe a envoyé James Parnell Spears, 71 ans, sur le billard. Après cinq opérations chirurgicales infructueuses, les médecins ont pris une décision irrévocable, selon TMZ.

Encore une grosse année pour Madame Spears. Quelques semaines après la sortie de ses mémoires qui ont fait trembler les librairies, son compte en banque et Justin Timberlake, voilà que son père revient sur le devant de la scène avec une nouvelle pas folichonne. C'est le chasseur de ragots américain TMZ qui a dévoilé l'affaire, mardi après-midi: James Parnell Spears, 71 ans, a été amputé d'une jambe (on ne sait pas laquelle).

Un choix qui a été fait par les chirurgiens, après plusieurs semaines d'hospitalisation et pas moins de cinq opérations. Selon TMZ, cette amputation s'est déroulée «il y a un mois», considérant qu'il s'agissait de «la seule solution pour le sauver».

De quoi recoudre la relation père-fille la plus controversée de l'histoire de la pop? On rappelle que le 29 septembre 2021, après plusieurs mois de rebondissements judiciaires, un tribunal de Los Angeles libérait la star de la pop de la tutelle de Jamie. Si ce dernier se demandait comment «Britney va pouvoir s'en sortir», ses fans célébraient une véritable renaissance et la fin d'une maltraitance.

Depuis le verdict, daddy irait plutôt mal. Psychologiquement, mais surtout physiquement, puisqu'il aurait «plusieurs maladies», selon TMZ et Page Six, qui n'offrent pas plus de précision.

Quelques heures avant la révélation du média américain, Britney Spears publiait sur Instagram un message sur «la famille», accompagné par une vidéo où on l'a découvre dans un soutif Victoria's Secret à un million de dollars. Comme à son habitude, quelques majuscules et autant de petites grossièretés:

«Être embrassé par la famille cette année et savoir que vous pouvez avoir des gens en qui faire confiance... Eh bien putain vous tous je me sens BÉNIE!! JE VOUS AIME TELLEMENT TELLEMENT» Britney

TMZ, qui a toujours «quelques sources proches du dossier» à dégainer, assure que Britney Spears serait prête à «se rapprocher de son papa».

«Il y a eu des moments où elle a dit que son père lui manquait et a même parlé une fois de lui envoyer de l'argent pour l'aider» Une source proche du dossier.

Pour l'heure, et à en croire le compte Instagram de la star depuis un mois, l'heure est plutôt à ses rituels de danse devant sa barre de pole-dance, à des «good morning» souhaités de manière un peu effrayante et une ode à Victoria's Secret (encore une): «Ce soutien-gorge est génial... ça vous pousse vers le haut et il n'y a pas de REMBOURRAGE!!!».

Comme c'est bientôt Noël, souhaitons simplement l'apaisement à toute la famille Spears.