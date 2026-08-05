bien ensoleillé21°
DE | FR
burger
Divertissement
People

P. Diddy: Sa date de libération change encore après une bagarre

La sortie de prison de Sean «Diddy» Combs est à nouveau reportée après une bagarre avec un codétenu.
Le magnat de la musique Sean «Diddy» Combs voit sa sortie de prison repoussée une nouvelle fois.image: getty/watson

Nouveau rebondissement pour Diddy: sa date de libération change encore

Enième secousse dans l'affaire P. Diddy: la date de sortie de prison du magnat du rap a une nouvelle fois été revue. Après avoir été avancée d’un mois, elle est désormais repoussée à février 2028, quelques semaines après une altercation avec un autre détenu.
05.08.2026, 09:2205.08.2026, 09:22

Les allers-retours administratifs se poursuivent et se ressemblent pour Sean «Diddy» Combs. Selon les informations du Bureau fédéral américain des prisons, le rappeur et producteur ne quittera finalement pas sa cellule le 24 janvier 2028, comme cela avait été annoncé récemment, mais le 20 février 2028.

Cette nouvelle modification intervient après une bagarre survenue il y a quelques semaines à la prison fédérale de Fort Dix, dans le New Jersey, où l’ancien magnat du hip-hop purge actuellement sa peine. D’après TMZ, l’altercation aurait éclaté après que Sean Combs a été insulté par un autre détenu. Le personnel pénitentiaire est intervenu pour séparer les deux hommes, avant de placer le musicien à l’isolement.

Diddy fait face à de nouvelles accusations et 50 Cent s'en délecte

Une source citée par le média américain affirmait alors que l’artiste «avait bien tenu le coup» durant l’affrontement. Ni son représentant ni le Bureau fédéral des prisons n’ont toutefois précisé si cette bagarre est directement à l’origine du nouveau report de sa date de libération.

Plusieurs changements

Ce n’est pas la première fois que son calendrier carcéral est modifié. Initialement attendue durant l’été 2028, sa sortie avait ensuite été fixée en avril, puis avancée à février, ensuite à janvier, avant d’être une nouvelle fois repoussée. Sean «Diddy» Combs, 56 ans, a été condamné en octobre 2025 à quatre ans de prison pour deux chefs d’accusation liés au transport de personnes à des fins de prostitution.

50 Cent se venge de Diddy: foncez avant qu'il soit censuré sur Netflix

Il a en revanche été acquitté des accusations de trafic sexuel et de racket, qui l’exposaient à une peine de prison à vie. Lors du prononcé de la sentence, le juge Arun Subramanian avait salué le parcours d’entrepreneur et d’artiste du rappeur, tout en rappelant la gravité des faits. Il avait notamment estimé que Sean Combs avait utilisé son pouvoir et ses ressources pour faire durer des abus «physiques, émotionnels et psychologiques» envers ses victimes. (mbr)

Plus d'articles sur l'affaire P. Diddy
«Cuisiner une victime? C'est presque impossible»: 3 avocats se confient
«Cuisiner une victime? C'est presque impossible»: 3 avocats se confient
de Marine Brunner
Du sexe comme «obligation»: nouveau témoignage clé au procès Diddy
Du sexe comme «obligation»: nouveau témoignage clé au procès Diddy
Kid Cudi au procès Diddy: «T'es chez moi, enfoiré?»
Kid Cudi au procès Diddy: «T'es chez moi, enfoiré?»
de Marine Brunner
Diddy arbore une tenue troublante au tribunal
Diddy arbore une tenue troublante au tribunal
de Marine Brunner
50 Cent veut achever «Diddy»
1
50 Cent veut achever «Diddy»
de Fred Valet
Vidéo: watson

La Coupe du monde 2026 en images:

1 / 33
La Coupe du monde 2026 en images:
source: sda / pamela smith
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
La canicule frappe la Corée du Nord
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Massive Attack est banni de ce pays à cause d'un drapeau palestinien
Les autorités de Singapour n'autorisent pas l'affichage public de drapeaux étrangers. Le groupe a été banni du pays asiatique à la suite de son concert.
Les autorités de Singapour ont interdit au groupe britannique Massive Attack de se produire dans la cité-Etat à l'avenir après que deux membres ont déployé un drapeau palestinien lors d'un concert sur place, a indiqué la police vendredi soir.
L’article