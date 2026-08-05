Le magnat de la musique Sean «Diddy» Combs voit sa sortie de prison repoussée une nouvelle fois. image: getty/watson

Nouveau rebondissement pour Diddy: sa date de libération change encore

Enième secousse dans l'affaire P. Diddy: la date de sortie de prison du magnat du rap a une nouvelle fois été revue. Après avoir été avancée d’un mois, elle est désormais repoussée à février 2028, quelques semaines après une altercation avec un autre détenu.

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Les allers-retours administratifs se poursuivent et se ressemblent pour Sean «Diddy» Combs. Selon les informations du Bureau fédéral américain des prisons, le rappeur et producteur ne quittera finalement pas sa cellule le 24 janvier 2028, comme cela avait été annoncé récemment, mais le 20 février 2028.

Cette nouvelle modification intervient après une bagarre survenue il y a quelques semaines à la prison fédérale de Fort Dix, dans le New Jersey, où l’ancien magnat du hip-hop purge actuellement sa peine. D’après TMZ, l’altercation aurait éclaté après que Sean Combs a été insulté par un autre détenu. Le personnel pénitentiaire est intervenu pour séparer les deux hommes, avant de placer le musicien à l’isolement.

Une source citée par le média américain affirmait alors que l’artiste «avait bien tenu le coup» durant l’affrontement. Ni son représentant ni le Bureau fédéral des prisons n’ont toutefois précisé si cette bagarre est directement à l’origine du nouveau report de sa date de libération.

Plusieurs changements

Ce n’est pas la première fois que son calendrier carcéral est modifié. Initialement attendue durant l’été 2028, sa sortie avait ensuite été fixée en avril, puis avancée à février, ensuite à janvier, avant d’être une nouvelle fois repoussée. Sean «Diddy» Combs, 56 ans, a été condamné en octobre 2025 à quatre ans de prison pour deux chefs d’accusation liés au transport de personnes à des fins de prostitution.

Il a en revanche été acquitté des accusations de trafic sexuel et de racket, qui l’exposaient à une peine de prison à vie. Lors du prononcé de la sentence, le juge Arun Subramanian avait salué le parcours d’entrepreneur et d’artiste du rappeur, tout en rappelant la gravité des faits. Il avait notamment estimé que Sean Combs avait utilisé son pouvoir et ses ressources pour faire durer des abus «physiques, émotionnels et psychologiques» envers ses victimes. (mbr)

Vidéo: watson