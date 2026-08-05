Les seniors plantés au bord des chantiers ont créé une tendance

Et si c'était eux, les véritables héros de l'urbanisme moderne? Ou même l'ultime autorité de l'espace public? On vous présente les «umarells», repérés surtout en Italie. Mais pas que.

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Ce terme ne vous dit probablement rien, mais vous connaissez à coup sûr le personnage auquel il se rapporte. Qui n'a jamais remarqué ces retraités qui consacrent une bonne partie de leur temps libre à observer les chantiers. Leur spécialité? Les travaux publics. Et tout spécialement, la distribution de conseils que personne ne leur a demandés.

Si ce phénomène existe certainement partout dans le monde, il revêt une importance culturelle toute particulière en Italie. C'est à Bologne qu'il a été identifié et baptisé pour la première fois, en 2005, par l'auteur et blogueur Danilo Masotti.

Le mot est dérivé du dialecte bolonais «umarèl», qui signifie littéralement «petit homme». Depuis, une véritable «éthologie» de l'Umarell s'est imposée.

Il se tient toujours debout, les mains croisées dans le dos et fixe stoïquement le chantier à travers le grillage de sécurité. Mieux encore, il lorgne à travers les petits hublots aménagés dans les palissades.

Image: Shutterstock

Autre caractéristique essentielle: les commentaires non sollicités. Un umarell qui se respecte ne se contente pas d'observer, il commente. Il donne des conseils. Il sait parfaitement que le béton, là-bas, est beaucoup trop liquide. Et il sait aussi exactement comment il aurait fallu s'y prendre.

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Les umarells ne sont pas seulement devenus un phénomène social largement identifié, commenté et gentiment moqué. Ils ont pratiquement été institutionnalisés. Depuis 2015, dans la ville côtière de Riccione, près de Rimini, certains sont officiellement rémunérés pour surveiller les chantiers. Leur mission consiste à compter les camions, contrôler les livraisons et prévenir les vols.

A Bologne, leur berceau spirituel, le conseil communal a décidé en 2016 de rendre hommage à cette catégorie sociale, «si profondément inscrite dans l'ADN de la ville». Il lui a reconnu un rôle d'observateurs urbains officieux. Cette initiative a notamment donné naissance à une application permettant de géolocaliser les chantiers en cours et d'échanger des informations à leur sujet.

Aujourd'hui, on y trouve même des barrières de chantier équipées de hublots… et regardez bien!

…des emplacements réservés aux Umarell.

Bologne a également lancé une Umarèl Card dans le cadre d'une campagne de récolte de fonds…

…et inauguré une Piazzetta degli Umarells.

En 2021, le mot umarell a reçu sa consécration linguistique en faisant son entrée dans le dictionnaire italien de référence, le Zingarelli. Cette distinction a même valu au terme un article dans The Times, contribuant à le faire connaître au-delà de l'Italie.

En 2022, la lexicographe et étymologiste britannique Susie Dent lui a consacré une entrée dans son ouvrage Words from the Heart – An Emotional Dictionary. Pendant ce temps, en Suède, le Svenska Akademiens ordbok a lui aussi intégré ce néologisme…

…et la ville de Karlskoga a officiellement inauguré des umarell-bänkar («bancs umarell»), permettant aux habitants d'observer confortablement la construction de la piscine municipale.

Ça ne s'arrête pas là: il existe désormais un jeu de société…

…et – accrochez-vous! – des umarell imprimés en 3D à poser sur son bureau.

«Chaque umarell mesure environ 14 centimètres et améliore votre productivité», promet la description du fabricant.

Un petit retraité en plastique qui vous regarde travailler.

Et qui vous juge.

Image: imago

(Traduit et adapté par Valentine Zenker)