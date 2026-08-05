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Les seniors qui regardent les chantiers ont créé une tendance

Umarells - Italian men of retirement age who watch building sites https://www.threads.com/@earthlymission/post/DA-0CIJuoGh?hl=fr
Image: threads

Les seniors plantés au bord des chantiers ont créé une tendance

Et si c'était eux, les véritables héros de l'urbanisme moderne? Ou même l'ultime autorité de l'espace public? On vous présente les «umarells», repérés surtout en Italie. Mais pas que.
05.08.2026, 05:3405.08.2026, 05:34
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Ce terme ne vous dit probablement rien, mais vous connaissez à coup sûr le personnage auquel il se rapporte. Qui n'a jamais remarqué ces retraités qui consacrent une bonne partie de leur temps libre à observer les chantiers. Leur spécialité? Les travaux publics. Et tout spécialement, la distribution de conseils que personne ne leur a demandés.

Umarells in Piazza Maggiore, Bologna. Originated from the Bolognese dialect word umarèl (&amp;quot;little man&amp;quot;), and increasingly used in other parts of Italy since 2010s, the term referring ...
Image: wikicommons
Umarell: Italy’s Civic Heroes or Municipal Meddlers? https://italysegreta.com/umarell-italys-civic-heros-or-municipal-meddlers/
Image: italy segreta
Umarell: Italy’s Civic Heroes or Municipal Meddlers? https://italysegreta.com/umarell-italys-civic-heros-or-municipal-meddlers/
Image: italy segreta

Si ce phénomène existe certainement partout dans le monde, il revêt une importance culturelle toute particulière en Italie. C'est à Bologne qu'il a été identifié et baptisé pour la première fois, en 2005, par l'auteur et blogueur Danilo Masotti.

https://www.dire.it/04-06-2016/57560-gli-umarells-da-bologna-si-sono-spostati-a-firenze/
Image: agenzia dire
Umarells – Italian hardcore https://www.instagram.com/italyexplores/ Ladbible
Image: instagram/italyexplores

Le mot est dérivé du dialecte bolonais «umarèl», qui signifie littéralement «petit homme». Depuis, une véritable «éthologie» de l'Umarell s'est imposée.

  • Il se tient toujours debout, les mains croisées dans le dos et fixe stoïquement le chantier à travers le grillage de sécurité. Mieux encore, il lorgne à travers les petits hublots aménagés dans les palissades.
Umarell: Man of retirement age who pass the time watching construction sites— stereotypically with hands clasped behind their back. Turin Italy - March 2021
Image: Shutterstock
  • Autre caractéristique essentielle: les commentaires non sollicités. Un umarell qui se respecte ne se contente pas d'observer, il commente. Il donne des conseils. Il sait parfaitement que le béton, là-bas, est beaucoup trop liquide. Et il sait aussi exactement comment il aurait fallu s'y prendre.
Umarells: Männer am Strassenrand von Valladolid, April 2022 https://de.wikipedia.org/wiki/Umarell#/media/Datei:Miraobras_Valladolid_01.jpg
Image: wikicommons
Venice (VE) - Italy - 10-31-2022: Umarell Venziano, typical figure of the pensioner in charge of supervising city construction sites
Image: Shutterstock

Les umarells ne sont pas seulement devenus un phénomène social largement identifié, commenté et gentiment moqué. Ils ont pratiquement été institutionnalisés. Depuis 2015, dans la ville côtière de Riccione, près de Rimini, certains sont officiellement rémunérés pour surveiller les chantiers. Leur mission consiste à compter les camions, contrôler les livraisons et prévenir les vols.

Umarells – Italian hardcore https://www.instagram.com/italyexplores/ Ladbible
Image: instagram/italyexplores

A Bologne, leur berceau spirituel, le conseil communal a décidé en 2016 de rendre hommage à cette catégorie sociale, «si profondément inscrite dans l'ADN de la ville». Il lui a reconnu un rôle d'observateurs urbains officieux. Cette initiative a notamment donné naissance à une application permettant de géolocaliser les chantiers en cours et d'échanger des informations à leur sujet.

Aujourd'hui, on y trouve même des barrières de chantier équipées de hublots… et regardez bien!

Umarells – Baustellenabgrenzung eines grossen Bauunter­nehmens mit Umarell-Beobachtungslöchern für Erwachsene, Kinder und Hunde in Bologna, 2022. https://de.wikipedia.org/wiki/Umarell#/media/Datei:U ...
Image: wikicommons

…des emplacements réservés aux Umarell.

Umarells – Baustellenabgrenzung eines grossen Bauunter­nehmens mit Umarell-Beobachtungslöchern für Erwachsene, Kinder und Hunde in Bologna, 2022. https://de.wikipedia.org/wiki/Umarell#/media/Datei:U ...

Bologne a également lancé une Umarèl Card dans le cadre d'une campagne de récolte de fonds…

Umarèl Card - Bologna https://www.fanpage.it/attualita/a-bologna-arriva-la-umarel-card-cosi-gli-anziani-potranno-seguire-i-lavori-in-cantiere/
Image: fanpage.it

…et inauguré une Piazzetta degli Umarells.

Piazzetta degli Umarells a Bologna https://it.wikipedia.org/wiki/Umarell#/media/File:Piazzetta_degli_Umarells_from_west.jpg
Image: wikicommons

En 2021, le mot umarell a reçu sa consécration linguistique en faisant son entrée dans le dictionnaire italien de référence, le Zingarelli. Cette distinction a même valu au terme un article dans The Times, contribuant à le faire connaître au-delà de l'Italie.

En 2022, la lexicographe et étymologiste britannique Susie Dent lui a consacré une entrée dans son ouvrage Words from the Heart – An Emotional Dictionary. Pendant ce temps, en Suède, le Svenska Akademiens ordbok a lui aussi intégré ce néologisme…

Karlskogar, Sweden Umarell bankär https://www.facebook.com/photo/?fbid=25772828688984273&amp;amp;set=pcb.3530372470437761
Image: facebook

…et la ville de Karlskoga a officiellement inauguré des umarell-bänkar («bancs umarell»), permettant aux habitants d'observer confortablement la construction de la piscine municipale.

Ça ne s'arrête pas là: il existe désormais un jeu de société…

La Giornata dell&amp;#039;Umarell – Brettspiel https://www.lostregatto.ch/product-page/la-giornata-dell-umarell
Image: lo stregatto

…et – accrochez-vous! – des umarell imprimés en 3D à poser sur son bureau.

Umarell is a digital elder who observes digital building sites, your computers. It is produced with 3D printing technologies with bioplastic materials. Each Umarell is about 14 cm tall and increases y ...
Bild: superstuff.it

«Chaque umarell mesure environ 14 centimètres et améliore votre productivité», promet la description du fabricant.

Un petit retraité en plastique qui vous regarde travailler.

Et qui vous juge.

BOLOGNA, ITALY - CIRCA SEPTEMBER 2022: Umarell man of retirement age watching roadworks construction site with hands clasped behind his back and offering unwanted advice to the workers
Image: imago

(Traduit et adapté par Valentine Zenker)

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