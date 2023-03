Leur banquier likes this. Image: westside estate agency

Les Bennifer veulent une maison encore plus chère que prévu

Le couple avait craqué pour une espèce de centre de désintox, mais s'est rétracté à la dernière minute. Jennifer Lopez et Ben Affleck seraient sur le point de signer pour ce manoir qui coûte «seulement» 30 millions de dollars de plus.

Arrêtez tout! Jennifer Lopez et Ben Affleck ont finalement renoncé à l'achat d'un manoir façon cure de désintox, coté à 34,5 millions de dollars à Pacific Palisades, quartier chicos de Los Angeles. On vous en parlait le mois dernier. Le couple pencherait désormais pour une maison eeeencore plus chère.

Car chez watson, on est au taquet sur les baraques indécentes des stars. Sans doute parce que ma collègue Marie-Adèle et moi n'avions pas rêvé assez grand à l'âge de choisir un job. Qui rêve d'être journaliste quand on peut être real estate à Los Angeles...? Bref. Donc selon les récentes rumeurs, les Bennifer auraient finalement jeté leur dévolu sur une petite maison cossue et discrète. Non j'déconne, les deux stars auraient craqué leur slip respectif pour choisir une baraque à... 64 millions de dollars.

Ça sent fort la thune. Image: Westside Estate Agency

Cette maison se situe toujours à Pacific Palisades, mais dans une démesure parfaitement démesurée. Elle possède quatorze salles de bain, huit chambres, une salle de cinéma, une piscine et notamment un fitness d'environ 75 mètres carrés. Oui, rien que la salle de sport est plus spacieuse que chez vous. Fallait choisir l'option rich babes of business, pas compta, à l'école secondaire.

On visite?

Allez, départ. On commence par la piscine. Comme vous pouvez le constater, elle est rectangulaire (waouh), avec un carré au bout où J.Lo et Ben peuvent s'asseoir les pieds dans l'eau pour siroter des coupettes de Krug édition spéciale.

Ouais, enfin c'est une piscine, quoi. Image: Westside Estate Agency

Mais quand on regarde une vue aérienne, la piscine a l'air minuscule. Un timbre poste. Si Jennifer voit cette photo, elle risque de dire «darling, j'en veux une plus grande!». On la comprendrait presque. Seulement presque.

C'est siiiii petit. Image: Westside Estate Agency

Passons à l'une des 157 chambres. On appréciera tout particulièrement ce style ecclésiastique, avec des bancs pas confortables façon église austère. Amen.

C'est moi ou elle est moche, la lampe? image: westside estate agency

Qui dit maison à 64 millions de dollars dit forcément cinéma, n'est-ce pas? Dommage, la moquette est affreuse. Perso, c'est véto direct (après, j'ai pas 64 millions, ça aide à mettre des vétos pour un oui ou pour un non).

En plus c'est rempli d'acariens, berk. Image: Westside Estate Agency

Que pense-t-on de cette salle de bain? J'ai un faible pour ce pouf blanc, censé meubler cette pièce inutilement grande. C'est bien vu de la part des décorateurs.

Cette lampe... image: westside estate agency

Mesdames et Messieurs, la cuisine! Avec son îlot central, plus grand que ma propre cuisine. Non, j'ai pas le seum, c'est juste un constat.

Les chaises, on dirait du Ikea. Ça part contre, c'est comme chez moi. Image: Westside Estate Agency

Regardez comme je ne suis pas jalouse: je n'envie absolument pas les Bennifer qui risquent de devoir faire des travaux pour virer ce papier peint avec des squelettes de dinosaures. Ross Geller likes this.

Sérieusement... pourquoi? Image: Westside Estate Agency

On visite une autre chambre? Avec plaisir. Le lustre est d'une laideur inqualifiable, mais la vue vaut son pesant de cacahuètes.

Il faut bien éteindre la lumière, déjà qu'elle est moche, en plus elle se reflète dans les 198 vitres. Image: Westside Estate Agency

Le salon, très lumineux, malgré un parquet assez sombre. Cette peinture verre d'eau délavé fait toute la différence. Me demandez pas pourquoi il y a une cage à oiseaux qui fait office de lustre, je suis pas agent immobilier (arrêtez de tourner le couteau dans la plaie).

Le canapé, ça part direct à la déchetterie. image: westside estate agency

Vous aimez le bois, les livres et le velours pourpre? Vous allez a-do-rer la bibliothèque. Ne regardez pas la lampe, elle est moche (oui, je fais une fixette sur les lampes, et alors?).

C'est quand même très, très boisé... Image: Westside Estate Agency

À propos de pourpre et de lampes laides, voici la salle à manger. Vous me virez ce luminaire et c'est nickel. Les grandes portes qui donnent sur la terrasse permettent de bien aérer la pièce après les soirées fondue, c'est bien vu, bravo.

Les fleurs, au milieu de la table, quelqu'un a pensé à leur remettre de l'eau...? On se croirait chez watson. Image: Westside Estate Agency

Une dernière photo pour la route? D'accord. Vous vivez en appartement, en ville, et partagez une buanderie avec les autres locataires? Poor thing. Cette maison, elle, est mieux équipée qu'un Lavomatic.

Oui, il y a une télé dans la buanderie. Ça n'a aucun sens. Image: Westside Estate Agency

You mad? Ouais, moi aussi.

