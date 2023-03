Cette photo n'a pas été prise aux Paccots. Image: instagram maevaa.ghennam

People

Maeva Ghennam au ski, ça donne ça...

La star de la télé-réalité le dit ouvertement: elle ne sait pas skier. Mais Maeva Ghennam est une personne pleine de ressources. Invitée à Courchevel, elle a occupé son temps autrement.

Plus de «Divertissement»

Que fait-on quand on s'appelle Maeva Ghennam, qu'on est invité dans une station de ski huppée, mais qu'on ne sait pas skier? Eh bien, on s'occupe comme on peut.

Contrairement à la téméraire Nabilla, Maeva Ghennam ne prend pas le risque de chausser les lattes. Pour rappel, en 2011, Nabilla avait clamé qu'elle savait très bien skier avant de dévaler une piste comme une dératée et de finir la tête la première dans la neige.

Elle s'est améliorée depuis👇🏻

Maeva Ghennam préfère jouer la carte de la sécurité. De passage à Courchevel avec ses copines de la télé-réalité comme Manon Tanti et Hilona Gos pour un projet encore secret, la Marseillaise a tué le temps en faisant ce qu'elle sait faire de mieux: se prendre en photo.

Maeva Ghennam et une amie. Ah non, pardon... Une amie et Maeva Ghennam.

Image: instagram maevaa.ghennam

Dis-moi que tu ne sais pas skier sans me dire que tu ne sais pas skier:

Image: instagram maevaa.ghennam

Calmos avec FaceApp quand même.

Image: instagram maevaa.ghennam

Une fois les photos Instagram prises, que peut-on faire à Courch? Quelles sont les activités de prédilection? Eh bien, il y a la fameuse bataille de boules de neige, les lunchs sur les pistes et la fête.

Ah bon? Vous ne faites pas de bataille de boules de neige avec un sac Hermès vous... Vous êtes bizarre.

Image: instagram

Elle s'est nourrie (parce que c'est un être humain normal qui doit manger pour vivre):

capture d'écran instagram

Maeva Ghennam a également promené une luge:

Image: instagram

Elle s'est reprise en photo:

Image: instagram

Elle a dansé avec ses cop's sur les tables (parce qu'elles sont cool)

instagram

Ceci n'est pas le repas d'un enfant, mais bel et bien celui de Maeva Ghennam (ça sent le room service de 2 heures du mat)

capture d'écran instagram

Oh là, là! Mais que d'activités lors de ce séjour à la neige! Hâte de découvrir les prochaines aventures de la star de la télé-réalité.

Bisou mes vies!

Maeva Ghennam nue sur Insta à cause de sa mère

Vidéo: watson

La pénurie de neige sur les pistes de ski suisses: