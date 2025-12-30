Jamie Campbell Bower incarne M. Whatsit, l'alter ego humain du terrifiant Vecna. Image: Netflix

L'inspiration derrière ce personnage de «Stranger Things» est sordide

Vecna, l'antagoniste de Stranger Things apparait également sous les traits humains de M. Whatsit. Un personnage qui s'inspire d'une légende urbaine et d'un gourou de secte.

Les fans de Stranger Things ont pu digérer les excès de leur repas de Noël grâce aux trois derniers épisodes diffusés avant le grand final, prévu pour le 1er janvier 2026. Dans cette ultime saison, les enfants d’Hawkins ne sont pas seulement confrontés au terrifiant Vecna, mais aussi à son alter ego humain, M. Whatsit. Ce dernier se sert de cette apparence familière et élégante pour devenir l’ami imaginaire des enfants, afin de les séduire puis de les emprisonner dans un rêve.

Pour interpréter cette entité, on trouve l'acteur Jamie Campbell Bower qui a rejoint le hit de Netflix en 2022 lors de la quatrième saison. Le comédien de 37 ans y incarne les différents visages de Vecna, soit Henry Creel de son vivant, 001 lorsqu'il était un sujet de laboratoire, et finalement M. WhatsIt, l’ami imaginaire de la petite Holly Wheeler, interprétée par l'actrice Nell Fisher.

L'homme au chapeau

La silhouette au chapeau est également une des figures du fameux Croc Mitaine qui s'en prend aux enfants. Image: Shutterstock

Pour ce personnage, les frères Duffer, créateurs de la série, se seraient inspirés d’un étrange fait réel survenu en 1962. Selon les différentes sources de cette légende urbaine, cette année-là, 37 enfants qui ne s’étaient jamais rencontrés ni parlé auraient tous dessiné le même ami imaginaire: un homme grand, sans visage, coiffé d’un haut-de-forme. Selon les psychologues, le cerveau humain tend à créer des formes universelles. Le chapeau ferait ainsi partie d’une vision stéréotypée, particulièrement chez les enfants, censée représenter un homme adulte.

Autre fait troublant, «l'homme au chapeau» est également l’une des hallucinations les plus fréquemment rapportées lors de la paralysie du sommeil: il apparaît immobile, souvent dans l’embrasure d’une porte ou au pied du lit. Des témoignages similaires existent partout dans le monde, chez des personnes n’ayant jamais entendu parler du phénomène auparavant. Une figure terrifiante donc, sans que l'on s'en rende forcément compte.

Le début de saison était prometteur: «Stranger Things» tient ses promesses

Jim Jones, le gourou

Lors d’une interview accordée au média Variety le 27 décembre dernier, Jamie Campbell Bower a confié qu’un personnage tristement célèbre lui avait servi d’inspiration pour incarner ce prédateur à l’apparence si sympathique. «Jim Jones a été l’une de mes premières références», explique l’acteur, en évoquant le chef de la secte du Temple du Peuple.

Jim Jones est à l'origine du plus grand suicide de masse de l'Histoire, ayant provoqué un traumatisme à l'échelle mondiale. Sa communauté connut une fin violente le 18 novembre 1978 à Jonestown, au Guyana, où 909 personnes périrent avec lui par empoisonnement ou assassinat.



«Il (Jim Jones) a influencé mon univers, même certaines de ses paroles lorsqu'il est entouré d'enfants. À certains moments, je me demandais: "Dois-je utiliser le pronom "vous" ou le pronom "nous"? Nous sommes une famille maintenant." C'est vraiment sinistre! Cela peut complètement anéantir toute notion d'autonomie, il fallait donc absolument qu'il ait ce côté gourou de secte.» Jamie Campbell Bower Variety

Bien que M. WhatsIt n'ait rien de monstrueux dans ses traits, au contraire de Vecna, incarner ce personnage différent était tout aussi «terrifiant» pour son interprète, confesse Jamie Campbell Bower.

La scène finale... avant le final. Image: Netflix

Dans la dernière scène de l'épisode 7, intitulé Le Pont, on peut apercevoir Henry et les douze enfants qu'il a kidnappés — la plupart le vénérant comme un gourou — se donnant la main à table dans la maison de la famille Creel. Si l'on ignore ce qu'il va se passer, les intentions du Vecna sont claires: utiliser ces enfants pour renforcer son pouvoir et remodeler le monde à son image. En effet, on découvre dans cette deuxième salve d'épisodes qu'un trou de ver sépare notre monde de celui de Vecna, dans lequel «Le Monde à l'envers» se trouve être en réalité un entre-deux. Son but étant de fusionner les dimensions pour n'en créer plus qu'un seul.

«La fin du l'épisode7 prépare incroyablement bien la suite. Et si vous pensez savoir ce qui va se passer au début de l'épisode 8, vous vous trompez probablement. Ça va être absolument explosif. Tout ce que vous croyez savoir sera dépassé» Jamie Campbell Bower Variety

Les fans les plus hardis pourront regarder le final de la série dès 2 heures du matin, le 1er janvier 2026, soit près de dix ans après son lancement. Le tout dernier épisode de Stranger Things, intitulé Le Monde à l’endroit, atteindra une durée de 2 heures et 8 minutes et marquera la fin des aventures des ados de Hawkins, après une décennie de production.

Il s’agit ainsi du deuxième épisode le plus long de la série, juste derrière le final de la saison 4, qui durait quant à lui 2 heures et 19 minutes.