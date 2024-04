instagram anyataylorjoy

Cette actrice a-t-elle vraiment mangé un cœur cru pour son mariage?

Anya Taylor a surpris ses fans en postant sur Instagram une vidéo d'elle et de son mari croquant goulument dans ce qui semble être un cœur ensanglanté.

Il y a ceux qui veulent un Wedding Cake romantique et délicat et il y a ceux qui veulent un cœur ensanglanté bien gore. C'est le cas de l'actrice Anya Taylor, révélée grâce à son rôle dans la série Netflix Le Jeu de la Dame. L'actrice s'est mariée avec le musicien Malcolm McRae en avril 2022 à la Nouvelle-Orléans et la grande fête s'est tenue en octobre 2023 à Venise. Le couple a tenu à ce que la cérémonie reste la plus secrète possible. Pas de photos sur les réseaux sociaux et pas d'article dans Vogue Weddings.

Parmi les invités, il y avait Cara Delevingne. instagram anyataylorjoy

Mais pour fêter ses deux ans d'union, l'Américaine de 27 ans a dévoilé des photos et vidéos sur Instagram. On la voit aux côtés de son amie Cara Delevingne, mais aussi et surtout, en train de croquer à pleines dents dans un trompe-l'œil en forme de cœur humain gorgé de sang. C'est le fameux gâteau de mariage.

Ambiance vampires au mariage d'Anya Taylor et Malcolm McRae. Image: instagram

Hmm! Ça te plait chérie? Image: instagram

Le bazar est si réaliste qu'il donne un peu la nausée. Un tel dessert gagnerait haut la main dans Is It Cake? sur Netflix, une émission dédiée aux gâteaux en trompe-l'œil. Par contre, pas sûr qu'Anya aurait gagné si elle avait participé à 4 Mariages pour 1 Lune de Miel sur TF1. En même temps, elle s'en fout, la lune de miel aux Seychelles, elle peut se l'offrir toute seule.

On ne sait pas qui est le ou la pâtissière derrière cette création bluffante. L'actrice actuellement à l'affiche de Dune: Partie 2 n'a pas donné de détails concernant son mariage. On sait seulement qu'elle s'est mariée dans une robe Dior, marque dont elle est égérie, et que la grande soirée a eu lieu au Palazzo Pisani Moretta à Venise. Pour le reste, Anya aime rester discrète concernant sa vie privée. Son compte Instagram est avant tout un outil de travail sur lequel elle poste des shootings pour des magazines et des campagnes publicitaires avec de grandes marques.

Sa robe de mariée est signée Dior. instagram anyataylorjoy

En plus de Dune: Partie 2, l'actrice est la star de Furiosa, A Mad Max Saga qui sortira le 24 mai au cinéma. Elle y incarne le personnage principal qui retrace la jeunesse de Furiosa (joué par Charlize Theron dans Mad Max Fury Road).

