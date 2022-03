People

Gifle: pourquoi Will et Jada Smith vivent un enfer depuis six ans

La claque infligée à Chris Rock ce dimanche durant les Oscars cache bien plus de raisons que celle annoncée officiellement. Depuis 2016, le couple essuie toutes sortes de critiques. En larme, dimanche, Will Smith a enfin pu lâcher prise.

C'est désormais l'un des moments les plus épiques de l'histoire des Oscars. Dimanche soir, après que Chris Rock ait remis le prix du meilleur documentaire de l'année 2022, l'humoriste n'a pas pu s'empêcher de parachever son discours par ce qu'il sait faire de mieux: charrier.

Will Smith et Jada Pinkett Smith arrivant aux Oscars dimanche 27 mars 2022. Image: sda

S'adressant à Jada Pinkett Smith, qui se trouvait dans le public, Chris Rock à déclaré: «Jada, je t'aime! G.I. Jane 2, j'ai hâte de le voir». L'héroïne du film cité étant chauve, la blague faisait référence au crâne rasé de l'actrice de 50 ans. Laquelle souffre d'alopécie, comme elle l'a révélé au public en 2018. La réaction de son mari, Will Smith, ne s'est pas fait attendre: d'un pas décidé, celui-ci s'est dirigé vers le maître de cérémonie et lui a asséné une gifle.

La scène traduite en français 👇 Vidéo: watson

En retournant sur son siège, Will Smith a vociféré à travers l'audience:

«Laisse le nom de ma femme en dehors de ta p*tain de bouche»

Et la maladie auto-immune de Jada ne semble pas être la seule raison qui ait motivé une telle injonction. En sommant Chris Rock de ne plus prononcer le nom de son épouse, la vedette du drame La méthode Williams (2021) a plus particulièrement fait référence à un autre épisode survenu quelques années plus tôt.

Une cible récurrente

L'attaque de Chris Rock est d'autant plus gênante qu'elle n'est pas la première formulée à l'encontre de Jada Pinkett Smith. En 2016, la comédienne révélée par Matrix a fait partie des nombreux comédiens ayant boycotté la 88e édition des Oscars. Ces derniers accusaient l'événement d'un manque de diversité dans les nominations.

En réaction, le soir de la cérémonie, l'humoriste avait déclaré: «Jada qui boycotte les Oscars, c'est comme moi qui boycotte la culotte de Rihanna: je n'y étais pas invité». Ajoutant que, même s'il reconnaissait l'injustice pointée par les défenseurs du mouvement #OscarsSoWhite, le fait que Will Smith ait touché 20 millions de dollars pour jouer dans Wild Wild West (1999) était tout aussi inadmissible.

En vidéo (et en anglais), ça sonne mieux 👇 Vidéo: YouTube/Oscars

Suite à l'affaire, Jada Pinkett s'était exprimée au cours d'un entretien à la radio de X17. N'abordant pas directement les propos du plaisantin, elle a affirmé devoir «continuer d'avancer» dans le combat, a rapporté Independant. Will Smith n'a, quant à lui, jamais réagi publiquement. Du moins, jusqu'à ce qu'un autre scandale esquintant la relation qu'il partage avec la mère de ses deux enfants ne le fasse sortir de ses gonds.

Une relation sans cesse ridiculisée

Les Smith ont vécu une année 2021 mouvementée. Notamment lorsque Jada Pinkett Smith a révélé, le 10 juillet, dans sa propre émission Red Table Talk, être sortie avec le chanteur américain August Alsina, un ami du couple. Il s'agissait, selon elle, d'une «entanglement» (une relation compliquée, mais dont la définition reste assez nébuleuse) survenue quatre ans et demi plus tôt alors qu'elle était séparée de Will Smith, a-t-elle précisé.

Will Smith, les yeux larmoyants, en confrontation avec Jada Pinkett quelques mois après la révélation de l'infidélité de celle-ci. youtube

Suite à cette annonce, sur la Toile comme à Hollywood, les commentaires à l'encontre de Jada ont fusé. Pour y mettre un terme, le couple s'est enregistré dans une autre émission de l'actrice afin de régler ses comptes publiquement. Discussion durant laquelle Will Smith, les yeux rouges et larmoyants, a indiqué soutenir sa femme dans la presse «quoi qu'il advienne», même si elle avait «transgressé» les règles de ce qui s'avérait être une pause.

De cette indulgence ou de ce que certains ont estimé être un déni sont nés des milliards de mèmes ridiculisant l'acteur. Et un an et demi plus tard, l'étiquette du mari naïf n'a pas disparu, comme le rapporte le Daily Mail:

Le 28 février, nominé aux Screen actors guild awards (SAG awards), Will Smith et sa femme se sont fait interpeller par l'actrice Laverne Cox qui a indiqué «avoir hâte» de retrouver davantage de Red Table Talk et d'«entanglements».

Le 13 mars 2022, alors que Will Smith a été élu meilleur acteur pour son rôle dans La méthode Williams lors des British academy films awards (Bafa), l'animatrice de la cérémonie, Rebel Wilson, a plaisanté sur scène: «Je pensais que sa meilleure performance de l'année dernière avait été d'être proche des petits copains de sa femme!».

Dans les deux cas, le couple a fait bonne figure, souriant aux blagues faites par leurs interlocutrices. Mais manifestement, la pique de ce dimanche est apparue comme la goutte qui a fait déborder le vase.

Un discours qui fait mouche

Ironie de l'histoire, quelques minutes après avoir giflé Chris Rock, Will Smith a remporté le prix du Meilleur acteur. Le premier oscar de sa carrière lancée au début des années 90. L'occasion pour l'Américain de 53 ans de s'excuser auprès des organisateurs et du public de la cérémonie, mais surtout de rappeler la face cachée de la notoriété:

«Je sais que lorsqu'on fait ce que l'on fait, tu dois être capable de recevoir les abus, tu dois être capable d'accepter que les gens disent des infamies sur toi. Dans ce business de m*rde, tu dois être capable d'accepter que les gens te manquent de respect. Tu dois sourire, tu dois faire comme si tout allait bien» Will Smith, après avoir reçu son premier Oscars le 27 mars 2022. oscar 2022

Le discours de Will Smith, en français 👇 Vidéo: watson

Selon plusieurs médias internationaux, Chris Rock n'a déposé aucune plainte contre Will Smith. De son côté, ce dernier a confié en novembre 2021, dans un entretien avec Oprah Winfrey, désormais vivre «une relation dans la liberté» avec Jada Pinkett, afin de ne plus tomber dans «la prison maritale» de laquelle ils sont récemment sortis.