Cet objet très intime de Beyoncé et Jay-Z est à vendre

Nous avons tous un anus, même les stars et elles sont comme nous, pauvres mortels, elles doivent aussi se nettoyer les fesses de temps en temps.

Dans la catégorie des objets les plus bizarres à vendre sur eBay, voici le bidet de Beyoncé et Jay-Z, usagé, s'il vous plait, mais propre. En effet, ce mastodonte de faïence est à vendre, mais pour se nettoyer l'arrière-train comme une star, le futur acquéreur devra débourser 2400 dollars (env. 2400 francs).

«L'un des plus beaux bidets»

Le bidet, décrit comme «l'un des plus beaux» sur eBay, vient de l'ancienne villa à 55 millions de dollars que le couple a occupée de 2015 à 2016. Il n'a visiblement pas plu aux nouveaux propriétaires puisqu'ils ont décidé de tout casser pour tout refaire à neuf.

On ne vous a pas menti. Image: ebay

«Il est doté d'un incroyable matériel Sherle Wagner. SW était connu pour fabriquer de belles pièces glamour qui étaient souvent plaquées or. Je ne sais pas si ce matériel est plaqué or car nous ne sommes pas en mesure de le tester, mais il est fort possible que ce soit le cas.» est-il écrit sur l'annonce.

Si on regarde de plus près les photos, on remarque que 2400 dollars, ça fait quand même cher pour un bidet rouillé et plein de calcaire... Et puis de nos jours, plus personne ne se lave les fesses dans un bidet. A la rigueur, on y fait tremper des maillots de bain pour enlever le chlore de la piscine.

Va falloir foutre de l'anti-cal. Image: ebay

On ne veut pas savoir pour quelle raison ils ont eu besoin d'un bidet. Image: ebay

Jay-Z et Beyoncé sont sûrement passés aux toilettes japonaises avec jets et lunette chauffante depuis belle lurette (marque Toto, the best of the best). Ou alors Beyoncé et Jay-Z avaient créé une salle de bain à la Française, façon Versailles (d'après la robinetterie, il semblerait que ce soit l'ambiance). Ou alors (et c'est notre dernière hypothèse) (probablement la plus réaliste) Beyoncé voulait un bidet chez elle comme clin d'œil à son album B'Day. Oui, pardon, on sort.

Le célèbre bidet plaqué or n'est pas le seul objet appartenant à Queen B qui est à vendre. Rideaux, cadre de portes et autres meubles et décorations sont aussi disponibles sur eBay, précise TMZ.

