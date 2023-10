Image: watson

Brad Pitt aurait-il honte de sa petite amie genevoise?

Comme d'autres avant elle, Ines de Ramon, la compagne genevoise de l'acteur n'a pour l'instant pas rencontré les 6 enfants de son amoureux. Et «ce n'est pas parce qu'il ne l'aime pas», assure un proche.

Les femmes qui ont partagé la vie de Brad Pitt n'ont jamais rencontré les 6 enfants – Maddox, 22 ans, Pax, 19 ans, Zahara, 18 ans, Shiloh, 17 ans, et les jumeaux Vivienne et Knox, 15 ans – qu'il partage avec son ex-femme Angelina Jolie. Ines de Ramon, sa compagne actuelle, ne semble pas faire exception à la règle.

«La relation du couple est plus forte que jamais. Brad veut seulement s'assurer que cette relation tient la route avant de faire le grand pas. Il aime Ines», a toutefois assuré un proche à US Weekly. Nous voilà soulagés.

Une histoire d'amour pourtant «évidente»

En même temps, ça ne fait qu'un an à peine que les tourtereaux se fréquentent. Ils ont été aperçus pour la première fois ensemble en novembre 2022, quelques mois seulement après le divorce entre la jeune femme et l'acteur américain Paul Wesley. Vous suivez toujours? Parfait.

Malgré leur différence d'âge – Brad Pitt aura bientôt 60 ans, Ines de Ramon 31 (ils sont respectivement nés un 18 et 19 décembre, so cuuute!) – les deux amoureux semblent réellement «apprécier la compagnie l'un de l'autre», toujours selon cette mystérieuse source. Encore heureux, manquerait plus qu'ils ne puissent pas s'encadrer.

Un autre «proche» – décidément, ils sont partout ceux-là – expliquait quant à lui au magazine People:

«Ils ont passé beaucoup de temps ensemble cet été. Leur amour est évident pour quiconque qui les voit ensemble» Pourquoi ne pas lui présenter tes enfants, alors? Tout ça semble louche. people

Qu'attend donc Brad Pitt pour «faire le pas»? De passer la barre fatidique des 3 ans? Courage Ines! T'y es presque.