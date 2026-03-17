Vidéo: watson

On vous emmène dans les coulisses de la prog’ du Paléo

Chaque année, c’est un petit rituel. Pendant quelques minutes, des milliers de festivaliers attendent la même chose: découvrir la programmation du Paléo. Mais avant que les réseaux s’enflamment et que les articles tombent, il y a l'étape de la conférence de presse. On vous montre les coulisses.

Plus de «Divertissement»

Dans la catégorie «journaliste, un job difficile», voici la conférence de presse de la prog’ du célèbre festival romand. Mardi matin, direction Nyon pour assister à cette «grande messe» annuelle. Le rendez-vous se tient au théâtre de l’Usine à Gaz, où journalistes, acteurs du monde culturel et invités se retrouvent pour découvrir les artistes qui feront vibrer la plaine de l’Asse cet été.

L’ambiance est particulière. Et «comme chaque année», comme disent les journalistes un peu blasés après leur 17e conférence de presse du festival, une chose frappe: il y a probablement plus de journalistes réunis ici que dans certaines manifestations politiques en Suisse romande. On se demande bien comment ça se fait. 👀

Puis la présentation commence. Sur scène, les programmateurs défilent pour dévoiler les grandes lignes de cette 49e édition, qui se tiendra du 21 au 26 juillet prochain. Dans la salle, certains applaudissent. On a presque l’impression d’assister… à un concert.

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Une fois la conférence terminée, c’est l’heure de l’apéro. Et pendant que certains traînent près du bar, pour nous, il est gentiment temps de rentrer. On n'a pas l’air, mais on bosse dur.