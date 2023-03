Jake Gyllenhaal tourne une scène durant un vrai combat d'UFC

Pour les plus cinéphiles, vous avez probablement déjà aperçu Jake Gyllenhaal dans le rôle d’un boxeur en 2015 dans La rage au ventre. À l'époque, l'acteur se préparait grâce à un entraînement intensif: plus de deux heures chaque jour pendent près de cinq mois, gagnant sept kilos de masse musculaire. Aujourd'hui, c'est vers le MMA que l'acteur s'est tourné pour le film Road House de Doug Liman (Edge of Tomorrow, La Mémoire dans la peau), remake d'un film de 1989 dans lequel doit également apparaître la star d’arts martiaux mixtes Conor McGregor qui marque ainsi ses débuts d'acteur.

«Dans les ateliers d'Alinghi, on cachait tout et on se déplaçait la nuit»

Brad Pitt a été filmé avec sa petite amie genevoise à Paris

Invité aux César pour remettre un prix d'honneur, l'acteur est venu accompagné d'Inès de Ramon au traditionnel dîner du Fouquet's qui a toujours lieu après la cérémonie.

On ne peut pas encore parler d'officialisation. Brad Pitt ne s'est pas pointé vendredi 24 février sur le tapis rouge des César au bras d'Inès de Ramon et aucun des deux n'a posté quoique ce soit qui aille dans ce sens sur les réseaux sociaux, pour la simple et bonne raison que Brad Pitt n'a pas de compte Instagram (en tout cas pas connu du grand public) et que celui de la Genevoise est privé.