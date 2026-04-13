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Cute news

27 animaux adorables (mais absolument pas photogéniques)

Avec les Cute News, c'est le plein de bonne humeur garanti. Aujourd'hui, place à des animaux pas très beaux, mais rigolos.

Corina Mühle Suivez-moi

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Aujourd'hui, nous nous adressons à celles et ceux qui sont toujours moches sur les photos. Malheureusement, nous n'avons pas toutes et tous des visages qui s'impriment bien en 2D. Mais n'oubliez pas que dans la vie réelle, en volume, vous êtes beaux, et c'est tout ce qui compte. Et puis, comme il est toujours bon de rire des autres, voici une sélection d'animaux à qui la pose n'a pas réussi. Bon scroll !

Bonjour, bonjour!

Pas encore vraiment réveillé aujourd'hui.

Quand je n'ai pas encore eu mon café.

«Haha, elle est bonne celle-là!»

Vous avez regardé le retour de Malcolm? Le chaos de Malcolm est toujours aussi savoureux

«Pardon?!»

«Héhéhé!»

Quand il prend un peu trop l'expression rire «dans le dos de quelqu'un» au pied de la lettre...

Nous avons tous été en classe avec quelqu'un qui lui ressemble:

Pourquoi a-t-elle l'air si choquée?

Attendre le livreur sur Uber Eats:

Cette loutre ne semble rire à aucune blague.

Quand je découvre qu'il y a un nouveau couple dans l'entreprise:

Au moins, la coiffure est réussie :

Quand la séance est interminable:

Il a l'air si gêné.

Le regard que mon copain me lance quand j'ai encore fait une bêtise:

Quand l'eau est trop froide...

Bonjour! Vous auriez pas une carotte?

Les boomers quand ils sont en vacances:

Les Swifties au concert de Taylor Swift:

Quand un plan se déroule sans accroc.

Quand le clin d'œil séducteur ne fonctionne pas tout à fait.

Moi, dix minutes après m'être mis à la course à pied.

Connaissez-vous l'expresson:

«être fier comme un morse»?

Etre fâché mais chou en même temps:

Il aurait voulu dormir plus longtemps.

C'est bientôt la saison des pollens.