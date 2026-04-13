ciel couvert
DE | FR
burger
Divertissement
Cute news

Cute News: 27 photos d'animaux pas du tout photogéniques

27 animaux adorables (mais absolument pas photogéniques)
Image: watson
Cute news

27 animaux adorables (mais absolument pas photogéniques)

Avec les Cute News, c'est le plein de bonne humeur garanti. Aujourd'hui, place à des animaux pas très beaux, mais rigolos.
13.04.2026, 05:3113.04.2026, 05:31
Corina Mühle
Corina Mühle

Bienvenue dans notre rubrique Cute News!

Aujourd'hui, nous nous adressons à celles et ceux qui sont toujours moches sur les photos. Malheureusement, nous n'avons pas toutes et tous des visages qui s'impriment bien en 2D. Mais n'oubliez pas que dans la vie réelle, en volume, vous êtes beaux, et c'est tout ce qui compte. Et puis, comme il est toujours bon de rire des autres, voici une sélection d'animaux à qui la pose n'a pas réussi. Bon scroll !

Bonjour, bonjour!

Unfotogene Tiere https://www.reddit.com/r/funny/
Image: reddit

Pas encore vraiment réveillé aujourd'hui.

Unfotogene Tiere https://www.reddit.com/r/funny/
Image: reddit

Quand je n'ai pas encore eu mon café.

Unfotogene Tiere https://www.reddit.com/r/funny/
Image: reddit

«Haha, elle est bonne celle-là!»

Unfotogene Tiere https://www.reddit.com/r/funny/
Image: reddit

Vous avez regardé le retour de Malcolm?

Le chaos de Malcolm est toujours aussi savoureux

«Pardon?!»

Unfotogene Tiere https://www.reddit.com/r/funny/
Image: reddit

«Héhéhé!»

Unfotogene Tiere https://www.reddit.com/r/funny/
Image: reddit

Quand il prend un peu trop l'expression rire «dans le dos de quelqu'un» au pied de la lettre...

Unfotogene Tiere https://www.reddit.com/r/funny/
Image: reddit

Nous avons tous été en classe avec quelqu'un qui lui ressemble:

Unfotogene Tiere https://www.reddit.com/r/funny/
Image: reddit

Pourquoi a-t-elle l'air si choquée?

Unfotogene Tiere https://www.reddit.com/r/funny/
Image: reddit
Il se passe de drôles de trucs en Thaïlande

Attendre le livreur sur Uber Eats:

Unfotogene Tiere https://www.reddit.com/r/funny/
Image: reddit

Cette loutre ne semble rire à aucune blague.

Unfotogene Tiere https://www.reddit.com/r/funny/
Image: reddit

Quand je découvre qu'il y a un nouveau couple dans l'entreprise:

Unfotogene Tiere https://www.reddit.com/r/funny/
Image: reddit

Au moins, la coiffure est réussie :

Unfotogene Tiere https://www.reddit.com/r/funny/
Image: reddit

Quand la séance est interminable:

Unfotogene Tiere https://www.reddit.com/r/funny/
Image: reddit

Il a l'air si gêné.

Unfotogene Tiere https://www.reddit.com/r/funny/
Image: reddit

Le regard que mon copain me lance quand j'ai encore fait une bêtise:

Unfotogene Tiere https://www.reddit.com/r/funny/
Image: reddit

Quand l'eau est trop froide...

Unfotogene Tiere https://www.reddit.com/r/funny/
Image: reddit
Au Japon, c'est la fête du pénis

Bonjour! Vous auriez pas une carotte?

Unfotogene Tiere https://www.reddit.com/r/funny/
Image: reddit

Les boomers quand ils sont en vacances:

Unfotogene Tiere https://www.reddit.com/r/funny/
Image: reddit

Les Swifties au concert de Taylor Swift:

cute news tier hirsch https://www.boredpanda.com/funny-unphotogenic-animals/?utm_source=lens.google&amp;amp;utm_medium=referral&amp;amp;utm_campaign=organic
Image: reddit
Voici quand et où Taylor Swift pourrait se marier

Quand un plan se déroule sans accroc.

Unfotogene Tiere https://www.reddit.com/r/funny/
Image: reddit

Quand le clin d'œil séducteur ne fonctionne pas tout à fait.

Unfotogene Tiere https://www.reddit.com/r/funny/
Image: reddit

Moi, dix minutes après m'être mis à la course à pied.

Unfotogene Tiere https://www.reddit.com/r/funny/
Image: reddit

Connaissez-vous l'expresson:
«être fier comme un morse»?

Unfotogene Tiere https://www.reddit.com/r/funny/
Image: reddit

Etre fâché mais chou en même temps:

Unfotogene Tiere https://www.reddit.com/r/funny/
Image: reddit

Il aurait voulu dormir plus longtemps.

Unfotogene Tiere https://www.reddit.com/r/funny/
Image: reddit

C'est bientôt la saison des pollens.

Unfotogene Tiere https://www.reddit.com/r/funny/
Image: reddit
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. A bientôt l'équipe!
Vous aimez les Cute News? Par ici!
27 superbes animaux qui adouciront votre lundi
27 superbes animaux qui adouciront votre lundi
de Corina Mühle
Quoi? Quoi? Des animaux mignons? Oooh oui!
Quoi? Quoi? Des animaux mignons? Oooh oui!
de Corina Mühle
Vite, des animaux mignons! 25 mèmes qui vont vous faire craquer
Vite, des animaux mignons! 25 mèmes qui vont vous faire craquer
de Madeleine Sigrist
Votre pilule de bonheur du lundi? Des animaux mignons, évidemment
Votre pilule de bonheur du lundi? Des animaux mignons, évidemment
de Corina Mühle
Thèmes
20 animaux adoptés trop craquants
1 / 22
20 animaux adoptés trop craquants
Avant l'adoption et après être installé dans un nouveau foyer..
partager sur Facebookpartager sur X
La mission Artemis II a réussi son tour de lune
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Ce beau crétin est partout
L’acteur James Marsden a déjà 52 ans, mais il passe toujours pour le jeune bellâtre sympa et un peu concon. Un leurre? Affirmatif. Et c’est ce qui le rend irrésistible dans deux des séries les plus intéressantes du moment.
Avec sa mâchoire anguleuse, cette dentition beaucoup trop parfaite et la musculature d’un influenceur fitness, James Marsden a les défauts requis pour incarner l’homme objet d’Hollywood. De ceux que l’on engage quand il faut parader au bord d’une piscine, porter secours à la jolie jeune femme en détresse ou sortir une blague pas drôle.
L’article