Nouvelle arnaque téléphonique en Suisse: «Votre numéro sur liste noire»
Avez-vous récemment reçu un étrange appel du service communication de la Confédération? Le numéro est masqué. A l'autre bout du fil, un message délivré par une voix robotique vous met en garde:
Il s'agit d'une nouvelle arnaque téléphonique qui sévit en Suisse depuis deux mois, explique Francis Meier, porte-parole de l’Office fédéral de la communication (Ofcom). Ces derniers temps, plusieurs signalements – tous en français – ont été reçus par les autorités fédérales.
Faux appels en hausse en Suisse
J'ai moi-même reçu cet appel le 9 avril. Intriguée, je suis restée en ligne. Un bip résonne à la fin du message, puis un humain prend le relai. A nouveau, il se présente comme le service communication de la Confédération. Il poursuit:
Je raccroche, car je ne souhaite pas fournir d'informations personnelles. Francis Meier confirme qu'il s'agit de la bonne réaction à adopter lorsque l'on est confronté à cette arnaque: «N'hésitez pas à raccrocher tout de suite et à bloquer le numéro.»
En effet, les escrocs se font bel et bien passer pour des membres du personnel de l'Ofcom et brandissent leur menace. «Nous n'appelons personne pour bloquer des numéros», souligne Francis Meier, qui rappelle qu'il ne faut répondre à aucune de leurs demandes ni donner d'informations personnelles.
En 2024, le phénomène des faux appels au nom des autorités était en augmentation en Suisse, avec près de 22 000 signalements contre environ 7000 en 2023, selon le rapport semestriel de l'OFCS.