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Nouvelle arnaque téléphonique en Suisse: numéro sur liste noire

Nouvelle arnaque téléphonique en Suisse: «Votre numéro sur liste noire»

Depuis deux mois, une nouvelle escroquerie téléphonique circule en Romandie. Les arnaqueurs se font passer pour des employés de la Confédération et menacent de mettre votre numéro sur liste noire. Voici comment se protéger.
10.04.2026, 07:0610.04.2026, 07:06
Alyssa Garcia
Alyssa Garcia

Avez-vous récemment reçu un étrange appel du service communication de la Confédération? Le numéro est masqué. A l'autre bout du fil, un message délivré par une voix robotique vous met en garde:

«Votre numéro sera placé sur liste noire d'ici deux heures»
Le ton est dramatique. La sentence est tombée.

Il s'agit d'une nouvelle arnaque téléphonique qui sévit en Suisse depuis deux mois, explique Francis Meier, porte-parole de l’Office fédéral de la communication (Ofcom). Ces derniers temps, plusieurs signalements – tous en français – ont été reçus par les autorités fédérales.

Faux appels en hausse en Suisse

J'ai moi-même reçu cet appel le 9 avril. Intriguée, je suis restée en ligne. Un bip résonne à la fin du message, puis un humain prend le relai. A nouveau, il se présente comme le service communication de la Confédération. Il poursuit:

Comment puis-je vous aider?
Bonjour, j'ai reçu un appel qui disait que mon numéro sera mis sur liste noire.
Oui, c'est un système automatisé. Votre appel m'a été transféré.
Du coup, mon numéro sera inscrit sur liste noire?
Êtes-vous la titulaire de ce numéro?
Oui.
Puis-je avoir le nom et prénom avec lequel vous avez souscrit à ce numéro?

Je raccroche, car je ne souhaite pas fournir d'informations personnelles. Francis Meier confirme qu'il s'agit de la bonne réaction à adopter lorsque l'on est confronté à cette arnaque: «N'hésitez pas à raccrocher tout de suite et à bloquer le numéro.»

«Ces personnes essaient de vous mettre la pression pour vous soutirer des informations personnelles ou de l’argent. Vous avez la possibilité de signaler le cas à l’Office fédéral de la cybersécurité (OFCS)»
Francis Meier, porte-parole de l'Ofcom.
Pour signaler l'arnaque, cliquez ici.
Voici les cantons les plus visés par les escrocs téléphoniques

En effet, les escrocs se font bel et bien passer pour des membres du personnel de l'Ofcom et brandissent leur menace. «Nous n'appelons personne pour bloquer des numéros», souligne Francis Meier, qui rappelle qu'il ne faut répondre à aucune de leurs demandes ni donner d'informations personnelles.

En 2024, le phénomène des faux appels au nom des autorités était en augmentation en Suisse, avec près de 22 000 signalements contre environ 7000 en 2023, selon le rapport semestriel de l'OFCS.

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