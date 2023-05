Romain Gavras et Dua Lipa sur le tapis rouge de Cannes, cette année. Image: Corbis Entertainment

People

Qui est Romain Gavras, le nouveau compagnon de Dua Lipa?

La chanteuse s'est présentée sur le tapis rouge cannois aux côtés de Romain Gavras, officialisant leur relation. Outre l'étiquette de nouveau petit ami de la star, il est surtout un cinéaste et un réalisateur de clip de talent.

Plus de «Divertissement»

La semaine dernière, la chanteuse britannico-albanaise est apparue au bras d'un nouvel homme sur la Croisette, un barbu bien sapé. Dua Lipa et Romain Gavras étaient là pour officialiser leur relation aux yeux des photographes, mais aussi pour soutenir les copains du film Omar la fraise au Festival de Cannes que Romain Gavras connaît bien, puisqu'il est un habitué des lieux.

Le fils de la productrice Michèle Ray-Gavras et de Costa-Gavras, réalisateur de Mad City et président de la Cinémathèque française, était venu en 2018 présenter Le monde est à toi, avec notamment Vincent Cassel et Isabelle Adjani, huit ans après son tout premier long-métrage sorti dans les salles, intitulé Notre jour viendra (2010).

L'ex de Dua Lipa n'est pas content👇

Le chemin était tout tracé pour le Franco-grec qui a grandi sur les plateaux et a été baigné dans un bassin constant d'audiovisuel. Une famille qui lui a mis le pied à l'étrier et depuis, Gavras a pas mal trimardé pour se faire son propre nom. Il a fait son trou dans le milieu de la pub, alignant les campagnes pour de grandes marques (Dior, Louis Vuitton, Samsung): «Je faisais beaucoup de pubs. Les pubs sont un bon exercice qui permet de tenter des choses visuellement», expliquait-t-il dans Le Figaro. Des années publicitaires qui ont forgé l'ADN du réalisateur.

Puisque ses premiers pas ont été précoces, en 1995, le jour où il s'associe à son pote Kim Chapiron, en fondant le collectif Kourtrajmé: «On s'est alors lancés dans Kourtrajmé, sans se poser de questions.»

Des films, des pubs et des clips

Depuis, il n'est pas loin de faire de la rétention artistique, il ne compte que trois films à son actif - Notre jour viendra, Le monde est à toi et plus récemment Athena, projeté à la Mostre de Venise et disponible sur Netflix. Il préfère prendre le temps, choisir, empoigner ses métrages.

La bande-annonce d'Athena👇

Vidéo: watson

Dragué par les Américains avant de l'être par Dua Lipa, le cinéaste a refusé de se fourrer dans un blockbuster au budget pharaonique. En revanche, pour toucher un maximum de gens, il s'est tourné vers les clips musicaux. Pléthore d'artistes sont passés devant sa caméra, comme Justice, M.I.A, Jay-Z, Kanye West et Jamie xx. De son aveu, il voulait ratisser un maximum de personnes, au lieu «de faire des courts-métrages que personne ne voit», comme il le signifiait en 2018.

Jamie xx - Gosh👇

Vidéo: watson

Une tactique payante, avec des millions de vues pour un clip tel que Gosh de Jamie xx. Sublime et ultrasoigné, le clip a fait un tabac sur la Toile. Une production qui lui a permis d'arracher une flopée de prix et d'obtenir une nomination aux Grammy Awards en 2017 pour le meilleur clip de l'année. Mais les vidéos musicales ne le comblent pas tout à fait, comme il l'avouait au Figaro: «Les clips, c'est un travail de plasticien, passionnant, mais il manque le meilleur du cinéma: la relation avec les acteurs.»

Dua Lipa est également à l'affiche du film Barbie👇

Côté cœur, Gavras semblerait avoir un faible pour les chanteuses britannico-albanaises. En mars 2021, il était apparu au bras d'une autre chanteuse: Rita Ora. La relation n'aura duré que six mois, avant que le réalisateur ne trouve l'amour dans les bras de la popstar Dua Lipa, de 14 ans sa cadette.

Le red carpet du festival de Cannes 2023