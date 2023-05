Margot Robbie incarne Barbie dans le film Barbie. warner bros

Film

Barbie et les Birkenstock? Sa réaction dans le nouveau trailer

Dans la seconde bande-annonce du film Barbie, Margot Robbie est confrontée à la vie réelle, celle où les femmes portent plus volontiers des chaussures orthopédiques que des talons.

Du rose, toujours plus de rose, des sourires Colgate et toujours plus de nouvelles images du très attendu Barbie qui sortira au cinéma le 19 juillet en Suisse romande. La nouvelle bande-annonce a été dévoilée ce jeudi.

A voir ici👇

Vidéo: youtube

En plus de nous donner un peu plus d'indices sur l'intrigue du film, on découvre une séquence dans laquelle Margot Robbie, notre poupée blonde et souriante se retrouve nez à nez avec des Birkenstock. C'est la rencontre du troisième type. Dans une scène clin d'œil à Matrix, Barbie va devoir choisir entre retourner dans le monde fantaisiste dans lequel elle vit (les talons roses) et le monde réel (les Birk). Et sa réaction est sans appel. Elle ne portera pas ces horreurs (les Birk, donc).

C'est pas la couleur la plus chatoyante, il faut l'avouer. capture d'écran youtube

Ce qu'elle aime, elle, ce sont les talons hauts, les habits colorés et les gens gentils. Mais dans la vraie vie, elle va découvrir à ses dépens que les gens s'habillent en noir (même en Californie) et qu'ils sont méchants. Heureusement, elle aura une épaule sur laquelle pleurer, puisque Ken (Ryan Gosling) se joindra à cette aventure.

Pour ou contre les Birkenstock? Pour! Les gens qui trouvent ça moche n'y comprennent rien à la mode. Contre! C'est moche. On a le droit de voter pour les Crocs?

Dans cette deuxième bande-annonce, on découvre également que l'univers de Barbie est parfaitement parfait et que tous les jours, c'est «Best Day Ever!». Une ambiance répétitive et entêtante qui rappelle le film Lego dans lequel le personnage principal Emmet chante quotidiennement et sans relâche la fameuse chanson «Everything Is Awesome!!!». D'ailleurs, ce n'est pas le seul parallèle avec Lego, puisqu'on retrouve Will Ferrell qui incarne le PDG de Mattel, marque propriétaire de la poupée Barbie et qui s'avère être très, très méchant.

La chanson du film est également sortie

En plus de ce trailer qui en montre un peu trop, mais qui a le mérite d'être drôle, on découvre également Dance the Night, la chanson de Dua Lipa pour le film dévoilée sur YouTube dans la nuit de jeudi à ce vendredi 26 mai. La chanteuse incarne également dans le long métrage de Greta Gerwig une Barbie sirène.

Strass, paillettes et rose bonbon, le clip de la chanteuse reproduit l'univers du film.

Le clip à voir ici👇

Vidéo: youtube

Parmi les artistes qui ont participé à la bande originale du long métrage, il y a également Nicki Minaj, Ava Max, Charli XCX, Dominic Fike, Fifty Fifty, Haim, Ice Spice, Kali, Karol G, Khalid, Tame Impala ou encore Lizzo.

Pour voir la première bande-annonce, c'est par ici👇

