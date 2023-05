L'ex de Dua Lipa poste un mystérieux et inquiétant message

Voici la nouvelle villa de Beyoncé et Jay-Z et c'est la plus chère de Californie

Le frère des mannequins Gigi et Bella Hadid, n'est pas sur la Croisette. D'après son Instagram, il passe le plus clair de son temps dans son studio d'enregistrement, car il est en pleine reconversion artistique. Le musicien en herbe a partagé la même photo polémique sur son fil Instagram, sans sa légende chelou, mais en faisant plutôt la promotion de sa nouvelle chanson, The Skrugh, disponible en streaming.

Quoi de neuf sur la planète people cette semaine? Une nouvelle idylle et une menace de mort, rien que ça! Anwar Hadid, l'ex de Dua Lipa avec qui elle est restée plus de deux ans, a posté un selfie en story Instagram en écrivant ceci: «Essayant de ne pas le trouver et de le tuer». Quelle horreur! Mais de qui parle le mannequin de 23 ans? Qui essaie-t-il de ne pas assassiner au risque de se retrouver dans Faites entrer l'accusé? Pourquoi a-t-il des envies de meurtres? Va-t-il faire un live Insta pour l'occasion? Tant de questions, si peu de réponses.

«Fast & Furious X»: la fausse conclusion d'une saga en roue libre

Dominic Torreto et «sa famille» sont de retour pour une ixième aventure toujours plus rapide, toujours plus furieuse, dans cette saga passée de la série B à la série Z et dont le dernier chapitre semble aller encore plus loin dans l'alphabet. Notre avis.

S'il y a bien une anomalie dans le paysage cinématographique hollywoodien, c'est bien la Fast Saga comme on la nomme aujourd'hui. En effet, ce qui était en 2001 une adaptation déguisée de Point Break où Paul Walker et Vin Diesel se tournaient autour en bombant le torse entre deux courses de voiture et des braquages de camion remplis de lecteur DVD (véridique, revoyez le premier) a pris une tournure qui lorgne entre le film d'espionnage et les superhéros Marvel.