Lomepal revenir avec un nouvel album début 2022



Lomepal annonce son retour (probable) en 2022 et ses fans n'en peuvent déjà plus

Le rappeur travaille sur un nouvel album et veut le sortir début 2022. Cette déclaration n'a pas manqué de faire réagir ses fans: Twitter s'enflamme.



Fanny Graf

C'est bon. On peut arrêter de stresser. Le rappeur français, Lomepal, va revenir. Après deux ans de silence radio, il était ce jeudi 2 septembre sur France Inter et... il a parlé de son nouveau projet d'album qu'il a commencé pendant le confinement. Ce dernier pourrait sortir début 2022 même si rien n'est sûr 👇.

«C’est un peu prématuré, mais c’est l’occasion de parler d’un album que je suis en train ni de commencer, ni de finir. Je suis vraiment au milieu. Ça pourrait aller vite, ou ça pourrait s’éterniser, mais j’aimerais bien que ça sorte début d’année prochaine.»

Lomepal : "Je suis en train de faire un album, j'aimerais bien qu'il sorte en début d'année prochaine" #le79Inter pic.twitter.com/wgV5nTiG8V — France Inter (@franceinter) September 2, 2021

Concernant les sujets abordés dans ce prochain disque, l'artiste de 30 ans est resté vague. Néanmoins, il en dit plus sur les sonorités que ses fans vont pouvoir découvrir. Ça sent le changement par rapport à ces deux précédents projets Flip (2017) et Jeannine (2018).

«La priorité, c’est de faire un disque intéressant. J’ai envie d’essayer de retrouver quelque chose d’un peu plus brut, un peu plus rock.»

Pour ceux qui vivent dans une grotte, voilà qui est Lomepal 👇 Antoine Valentinelli, de son vrai nom, est un rappeur et chanteur français. Il commence le rap en 2011 et publie quatre EP avant de connaitre le succès avec son premier album studio Flip. Sorti en 2017, il a été certifié triple disque de platine. Une année plus tard, il sort Jeannine qui a été certifié disque de diamant. En 2019, Lomepal sort la réédition de Jeannine sous le titre Amina.

Son retour? Un grand oui pour ses fans

Cette nouvelle n'est clairement pas passée inaperçue pour sa communauté et en a réjouit plus d'un. On les comprend. On a fait un tour des réactions sur Twitter.

Il est de retour!!!

LOMEPAL IS BACK !!! pic.twitter.com/VPdrvcFBtL — THE DAWN IS COMING 🌅 (@Lukasa05) September 2, 2021

Et pour les fans, c'est le bonheur

LOMEPAL EST DE RETOUR LESSGO JE SUIS TROP HEUREUX C'EST GÉNIAL https://t.co/D086IuxkS1 — 🌻axel🌻 (@akeru_szr) September 2, 2021

Une lueur d'espoir dans ce monde

Le retour de Lomepal sur France inter et l'annonce de son nouvel album, la vérité que c'est la meilleure nouvelle de ma journée et que c'était inattendu — As de trèfle (@psychocondriac) September 2, 2021

Si on peut se réveiller tous les jours avec ce genre de news, on signe direct

JE ME REVEIL JE VOIS LE RETOUR DE LOMEPAL 🥺🥺🥺 — 𝔫𝔬𝔢 (@noemie_brv) September 2, 2021

Ça mérite une danse de la joie

Bref, tout le monde est prêt

le retour de lomepal je l’attend tellement olala — kal (@outerlvke) September 3, 2021

«J’avais besoin de cette pause»

Fin de l'année 2019, le rappeur commence à se retirer du devant de la scène pour finalement arrêter toutes ses activités musicales et promotionnelles et disparaitre des réseaux sociaux. Il est revenu sur ce choix au micro de la radio française:

«Ça a l’air chaotique comme ça, mais pas du tout! En vrai j’ai travaillé de 2010 à fin 2019, et les dernières années étaient très intenses, j’ai pas du tout eu le temps de me poser. Donc j’ai décidé de couper début 2020. À cette période-là, c’était dur. Ça a été deux bonnes années de plaisir, avec de super concerts, mais au bout d’un moment, quand on joue trop de fois les mêmes morceaux, la pression que ça met... Je ne supportais plus. Mais c’est très bizarre de s’en plaindre, alors que c’est le truc qui me manque le plus maintenant!»

Vous vous demandez comment s'est occupé Lomepal pendant ces années de pause? Hé bien, il explique avoir pris soin de sa famille, adopté deux chats avec sa copine et commencé à apprendre un instrument de musique. On est content pour lui, mais, maintenant, on trépigne d'impatience pour son grand retour.