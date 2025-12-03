en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Divertissement
mariage

Miley Cyrus s'est fiancée à Maxx Morando

Miley Cyrus a dit «oui» avec une bague à 450 000 dollars

Son premier mariage n’avait duré que quelques mois, mais Miley Cyrus semble prête à retenter l’aventure. La chanteuse a bel et bien des projets de mariage.
03.12.2025, 09:2903.12.2025, 09:29
Jennifer Doemkes / t-online
Un article de
t-online

Quand ils étaient ados, Miley Cyrus et Liam Hemsworth étaient tombés amoureux pendant le tournage de leur film commun The last song (La Dernière Chanson, en version française) et étaient devenus un couple. En 2012, ils s’étaient fiancés, mais au lieu de se marier, ils avaient annoncé leur séparation. Environ quatre ans plus tard, ils ont surpris leurs fans avec un retour de flamme et finissent par s’unir pour de vrai en décembre 2018.

Le mariage ne tiendra pourtant que neuf mois. Depuis, la chanteuse et l’acteur sont bien divorcés. Et tous deux prêts à se lancer dans une nouvelle histoire sérieuse. En septembre, Liam Hemsworth et sa partenaire Gabriella Brooks avaient annoncé leurs fiançailles sur Instagram.

Internet compare la voix de Miley Cyrus à celle d'E.T. ou d'une mobylette

Miley Cyrus montre sa bague de fiançailles

Et Miley Cyrus, elle aussi, souhaite à nouveau faire le grand saut. Lundi soir, à la première mondiale d’Avatar: Fire and Ash à Los Angeles, la star de 33 ans est apparue avec son compagnon de six ans son cadet, Maxx Morando et avec une bague étincelante au doigt.

epa12563686 Singer Maxx Morando (L) and US singer-songwriter Miley Cyrus (R) arrive to the World Premiere of &#039;Avatar: Fire and Ash&#039; at the Dolby Theatre in Hollywood, California, USA, 01 Dec ...
Cette fameuse soirée.Keystone

Elle prenait soin de bien laisser voir le diamant et l’or à sa main chaque fois qu’elle posait avec le musicien devant les photographes. Collés l’un à l’autre, les deux amoureux souriaient largement aux caméras.

Quelques heures seulement après leur apparition sur le tapis rouge, le père de Maxx, Dan Morando, a publié sur les réseaux sociaux un message de félicitations accompagné d’un gros plan de la bague, confirmant ainsi leurs fiançailles.

Miley Cyrus, fiancée à Maxx Morando: la bague
Image: capture d'écran

La bague en or 14 carats, estimée à 450 000 dollars par certains, vient de la créatrice de bijoux Jacquie Aiche, comme l’a indiqué son agente à Page Six Style. On ne sait pas exactement quand la demande a eu lieu. La chanteuse et le batteur ne se sont pas exprimés publiquement sur le sujet pour le moment.

Miley Cyrus et Maxx Morando sont en couple depuis 2021. A propos de leur différence d’âge de six ans, l’ancienne star de Hannah Montana avait déclaré à Harper’s Bazaar que ce n’était «pas un sujet entre eux», car ils «ne prennent tout simplement pas la vie trop au sérieux».

Traduit de l'allemand

Chaud devant! Les dernières actus people!
Voici le thème tant attendu du MET Gala 2026
Voici le thème tant attendu du MET Gala 2026
de Marine Brunner
Ce producteur honni a failli mettre la main sur OnlyFans
Ce producteur honni a failli mettre la main sur OnlyFans
de Marine Brunner
«Angoissant» Cette Suissesse et son groupe reçoivent des menaces de mort
«Angoissant» Cette Suissesse et son groupe reçoivent des menaces de mort
de Joanna Oulevay
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
3
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
Ça sent le roussi pour le couple le plus improbable d'Hollywood
Ça sent le roussi pour le couple le plus improbable d'Hollywood
de Marine Brunner
«Un rêve!» Cette Genevoise a fait un précieux cadeau à Katy Perry
«Un rêve!» Cette Genevoise a fait un précieux cadeau à Katy Perry
de Joanna Oulevay
Thèmes
D'autres photos d'oiseaux moches
1 / 14
D'autres photos d'oiseaux moches
source: imgur / imgur
partager sur Facebookpartager sur X
Quand la Maison-Blanche utilise Sabrina Carpenter pour déporter des immigrés
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
MTV: ces chaînes légendaires vont disparaître
Face à la concurrence du streaming, MTV, propriété de Paramount Skydance, va débrancher la plupart de ses antennes internationales. Pour de nombreux téléspectateurs, c'est la fin d'une époque.
En 1981, la chaîne de télévision musicale MTV inaugurait une nouvelle ère pour la culture pop en ouvrant son antenne avec le clip d'une chanson au titre éloquent: Video Killed the Radio Star («La vidéo a tué la star de radio»). Plus de quatre décennies plus tard, la chaîne, désormais propriété du géant Paramount Skydance et confrontée à la concurrence féroce des plateformes de streaming, de Tiktok ou Youtube, s'apprête à débrancher la plupart de ses antennes internationales.
L’article