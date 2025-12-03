Miley Cyrus a dit «oui» avec une bague à 450 000 dollars

Son premier mariage n’avait duré que quelques mois, mais Miley Cyrus semble prête à retenter l’aventure. La chanteuse a bel et bien des projets de mariage.

Quand ils étaient ados, Miley Cyrus et Liam Hemsworth étaient tombés amoureux pendant le tournage de leur film commun The last song (La Dernière Chanson, en version française) et étaient devenus un couple. En 2012, ils s’étaient fiancés, mais au lieu de se marier, ils avaient annoncé leur séparation. Environ quatre ans plus tard, ils ont surpris leurs fans avec un retour de flamme et finissent par s’unir pour de vrai en décembre 2018.

Le mariage ne tiendra pourtant que neuf mois. Depuis, la chanteuse et l’acteur sont bien divorcés. Et tous deux prêts à se lancer dans une nouvelle histoire sérieuse. En septembre, Liam Hemsworth et sa partenaire Gabriella Brooks avaient annoncé leurs fiançailles sur Instagram.

Et Miley Cyrus, elle aussi, souhaite à nouveau faire le grand saut. Lundi soir, à la première mondiale d’Avatar: Fire and Ash à Los Angeles, la star de 33 ans est apparue avec son compagnon de six ans son cadet, Maxx Morando et avec une bague étincelante au doigt.

Elle prenait soin de bien laisser voir le diamant et l’or à sa main chaque fois qu’elle posait avec le musicien devant les photographes. Collés l’un à l’autre, les deux amoureux souriaient largement aux caméras.

Quelques heures seulement après leur apparition sur le tapis rouge, le père de Maxx, Dan Morando, a publié sur les réseaux sociaux un message de félicitations accompagné d’un gros plan de la bague, confirmant ainsi leurs fiançailles.

La bague en or 14 carats, estimée à 450 000 dollars par certains, vient de la créatrice de bijoux Jacquie Aiche, comme l’a indiqué son agente à Page Six Style. On ne sait pas exactement quand la demande a eu lieu. La chanteuse et le batteur ne se sont pas exprimés publiquement sur le sujet pour le moment.

Miley Cyrus et Maxx Morando sont en couple depuis 2021. A propos de leur différence d’âge de six ans, l’ancienne star de Hannah Montana avait déclaré à Harper’s Bazaar que ce n’était «pas un sujet entre eux», car ils «ne prennent tout simplement pas la vie trop au sérieux».

