Image: shutterstock/youtube

People

«Il faut une grue pour placer ce pénis en marbre de 2 tonnes dans ma maison»

L'interprète de Shape of you a pris l'habitude d'offrir un cadeau plutôt original à tous ses amis chanteurs. De quoi étoffer la décoration de leur intérieur avec chic.

Ed Sheeran aurait-il l'esprit tordu? Le chanteur Sam Smith a reçu un cadeau pour le moins surprenant de la part de son collègue britannique: un pénis géant en marbre. Une information dévoilée par Sam Smith lui-même dans l'émission de Kelly Clarkson, le Kelly Clarkson Show, et rapportée par Pagesix.

«J’ai pensé que c'était une blague. C’est un pénis en marbre de 1m90 qui pèse 2 tonnes. Je vais devoir utiliser une grue pour le faire entrer dans ma maison» Sam Smith à Kelly Clarkson

Vidéo: youtube

Le chanteur londonien a ensuite émis l'idée de transformer cette statue en fontaine, «mais ça sera dur à faire», a-t-il plaisanté. Il n'en fallait pas plus pour faire pouffer de rire l'animatrice Kelly Clarkson.

Mais l'interprète de Stay with Me, ou plus récemment Unholy, n'est pas la première victime d'Ed Sheeran. Elton John a reçu le même cadeau l'an dernier à l'occasion de ses 74 ans. (sia)