Avez-vous besoin de rire? Voici 22 fails tout chauds!

Il va bien, il va bien. On espère.

Cliquez à vos risques et périls.

Une autre semaine s'est écoulée. D'un côté, c'est déprimant car cela signifie que nous avons encore vieilli d'une semaine, mais d'un autre côté, cela signifie aussi de nouveaux fails et des wins massifs sur le net.

On sait qui est l'homme porté disparu à Blatten

Jenna Ortega brise le silence sur les revers de la célébrité

La jeune femme de 22 ans est devenue une star avec Wednesday, mais le succès lui a aussi apporté son lot de problèmes. L'actrice s'est confiée dans une interview.

En 2022, la série Netflix Wednesday est devenue un phénomène de la culture pop, et Jenna Ortega, une star. L'actrice principale de la série a toujours vu de façon critique cette évolution fulgurante, et a toujours voulu établir une distance entre son personnage emblématique et sa vie de star.