Voici les tenues les plus folles du Met Gala

Le red carpet le plus prestigieux de l'année a eu lieu, ce lundi soir, à New York. Cette année, le thème était facile, du coup, les stars ont joué le jeu.

Au Met Gala, Il y a des thèmes qui sont peu respectés, parce que difficiles à comprendre. «Camp: Notes on Fashion» en 2019 était probablement le plus nébuleux. Mais cette année, c'était assez limpide. Le thème était: «The Garden of Time» (le jardin du temps) et l'exposition au Metropolitan Museum of Art de New York s'intitule: «Sleeping Beauties: Reawakening Fashion» («Les belles endormies: Réveiller la mode»), une exposition qu'on peut voir du 10 mai au 2 septembre.

Sans grande surprise, il y a eu des fleurs, plein de fleurs, des tenues de princesses avec des froufrous en veux-tu en voilà, des corsets si serrés que certaines célébrités avaient l'air à deux doigts de s'évanouir et des traînes si longues qu'on aurait pu organiser un buffet campagnard dessus.

Voici sans plus attendre les looks les plus fous du Met Gala 2024:

Lizzo

Image: AP Invision

Cynthia Erivo

Image: AP Invision

On ne veut pas savoir comment elle a accroché ce bijou. Image: AP Invision

Adwoa Aboah

Pas vraiment dans le thème, mais une jolie mise en valeur de son baby bump. Image: AP Invision

Sabrina Carpenter

La chanteuse était sur un petit nuage. Image: AP Invision

Zendaya

En tant que co-organisatrice du Met Gala, Zendaya a porté deux tenues. Image: AP Invision

Image: AP Invision

Le styliste derrière ces looks s'appelle Law Roach. Image: AP Invision

Jennifer Lopez

Ben Affleck n'était pas là... étonnant, lui qui adore les événements mondains! Image: AP Invision

Kylie Jenner

Pas de Timothée Chalamet non plus. Image: EPA

Karlie Kloss

On dirait que cette robe a été coulée sur elle. Image: AP Invision

Ussssher.. Usssssher... Ussssher... Ussssher. Image: AP Invision

Michelle Yeoh

Si vous ne trouvez plus de papier aluminium au supermarché, vous savez qui est la coupable. Image: AP Invision

Sydney Sweeney

Que quelqu'un lui dise de rendre la moumoute de Bernard de la compta! Image: AP Invision

Chloe Sevigny

Cette actrice sort d'une autre époque. Image: AP Invision

Doja Cat et Guram Gvasalia

La chanteuse est sortie de son hôtel dans un linge qui est en fait une robe signée Vetements. Image: AP Invision

Sur le red carpet, elle portait une robe mouillée signée Vetements également. Selon elle, elle a respecté le thème puisqu'elle portait du coton qui est fait à base de fleurs... Mouais. Image: EPA

Shakira et Wes Gordon

La chanteuse a confondu le Met avec les MTV Music Awards. Image: AP Invision

Cardi B

C'est moi qui a la plus graaaandeuuuux rooobe, nananère! Image: AP Invision

Francesco Risso et Nicki Minaj

Image: AP Invision

Michael Shannon

L'acteur est venu avec son paquet de chips qui est en fait un sac Balenciaga. Le rapport avec le thème? Aucun. Image: AP Invision

Aya Nakamura

C'était le premier Met Gala de la chanteuse française. Elle était habillée en Balmain. Image: AP Invision

Amelia Gray Hamlin

Romantique et un poil dépressif. Image: AP Invision

Amanda Seyfried

Le thème lui va comme un gant. Image: AP Invision

Kendall Jenner

Sobre et élégante. Image: AP Invision

Nicole Kidman

Regardez-moi, je suis le plus beau du quartier... Image: AP Invision

Erykah Badu

Des fleurs oui, mais en mode art contemporain. Image: AP Invision

Elle Fanning

Forcément, quand on a joué la Belle au bois dormant au cinéma, on ne peut qu'être dans le thème. Image: AP Invision

Kim Kardashian

Cligne deux fois des yeux Kim si tu as besoin d'aide. Image: AP Invision

Sabrina Harrison

Voilà quelqu'un qui a pris le thème au pied de la lettre. Image: AP Invision

Harris Reed

Le designer aurait dû vivre à la Renaissance. On dirait une peinture. Image: AP Invision

Eddie Redmayne

Des hommes en jupe et en robe, c'est toujours un grand OUI. Image: AP Invision

Eiza Gonzalez

Cette robe est hypnotisante. Image: AP Invision

Lana Del Rey

Sympa les baskets! Ou serait-ce des sabots? Image: AP Invision

Dua Lipa

C'est toi, Maléfique? Image: EPA

Hanani Taylor

Divine. Image: AP Invision

Sarah Jessica Parker

Qu'on leur donne de la brioche! Image: AP Invision

Jeff Goldblum

On aime les hommes en jupe, mais on aime aussi les hommes en pantalon. Quel chic! Image: AP Invision

Gigi Hadid

Chaque année pour Gigi, c'est un sans faute. Image: AP Invision

Michelle Williams

Dommage pour le make-up, un peu trop lourd par rapport à la tenue. Image: AP Invision

Quannah Chasinghorse

La Belle au bois dormant dans la vraie vie. Image: AP Invision

Willow Smith et Jaden Smith

Ils sont sympas Tic et Tac, mais ils ne sont pas dans le thème. Image: AP Invision

Hamish Bowles

Quelqu'un veut bien lui dire qu'il a oublié ses bigoudis? Image: AP Invision

Mindy Kaling

Pourquoi cette photo met si mal à l'aise? Image: AP Invision

Ah voilà, c'est mieux. Image: AP Invision

Tyla

La chanteuse porte une robe en sable signée Balmain. Comme il s'agit presque d'une sculpture, elle a dû être portée pour monter les marches. Image: AP Invision

J. Harrison Ghee

Aïe, mes yeux. Image: AP Invision

Lea Michele

En mode barbe à papa. Image: AP Invision

Gustav Magnar Witzoe

Sympa sa tenue, mais pourquoi il boude? Image: AP Invision

Taylor Russell

Encore quelqu'un qui doit avoir de la peine à respirer. Image: EPA

Pamela Anderson

Et dire qu'elle a joué dans Alerte à Malibu... Image: EPA

Emily Ratajkowski

Ok. Image: EPA

Anna Wintour

On s'incline. Image: AP Invision

