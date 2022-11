Brooklyn Beckham a préparé un gin-tonic qui n'a pas impressionné les internautes.

People

Brooklyn Beckham (encore) moqué pour son cocktail «expérimental»

Celui qui se dit «chef» a encore donné le bâton aux haters pour se faire battre. Dans une vidéo, il a préparé des cocktails qui lui ont valu un raz-de-marée de critiques.

Brooklyn Beckham, ce «chef» qui se balade en McLaren à plus de 1 million de dollars, a la réputation d'être un piètre cuisinier. Sur les réseaux sociaux, le fils de David et Victoria Beckham prépare des plats ultra basiques qui n'impressionnent pas les internautes. A plusieurs reprises, il s'est fait critiquer pour sa cuisine trop simple.

Cette fois-ci, le Britannique de 23 ans s'est frotté à l'art de la mixologie dans une vidéo pour le site lifestyle Bustle. Il a été filmé en train de préparer des cocktails. Et pas n'importe quel cocktail! Face caméra, il a révélé qu'il était «très expérimental» lorsqu'il préparait des boissons.

«J'aime essayer de nouvelles boissons, essayer de nouvelles recettes, vous savez que je suis un fou dans la cuisine» a déclaré Brooklyn dans la vidéo.

Alors, sur quoi le fou de la cuisine est-il parti? Un cocktail à base de tomates cerises fumées et de fraises? Un whisky sour revisité? Un pisco à l'ananas? Quelle est sa pointe de folie? De la bergamote? De la crème de violette?

Avec Brooklyn, on ne s'attend jamais à rien et on est quand même déçu. Il a préparé devant les yeux ébahis des internautes un gin-tonic. Son interprétation de ce cocktail comporte deux ingrédients complètement inédits: du gin et... attention, ça va vous surprendre: du tonique... le mec est un ouf. Même qu'il a ajouté du concombre, du romarin, de la menthe et du citron vert... complètement expérimentale, cette recette.

Vidéo: youtube

Sur YouTube où la vidéo a été postée, les commentaires négatifs pleuvent: «Hé Brooklyn, s'il te plaît, je veux absolument connaître ta recette de glaçons, elle a l'air fantastique», ou encore: «Bref, c'est un gin-tonic.»

Bien qu'il se dise «très heureux» du résultat, sa recette pose une question: Brooklyn Beckham trolle-t-il ses haters?

«Je n'arrive toujours pas à savoir si Brooklyn Beckham se moque de nous ou si ce sont les personnes qui gèrent Brooklyn Beckham qui se moquent de lui» Un internaute qui se pose des questions existentielles.

Ce n'est pas la première fois que Brooklyn se fait moquer pour ses créations «audacieuses». En août, sur Instagram, il avait pris cher en préparant une pizza.

Restez bien connecté au site de watson. La semaine prochaine, Brooklyn nous apprendra à beurrer une tartine. Complètement disruptif...

Gusteau avait tort: tout le monde ne pas cuisiner... voici des biscuits ratés:

1 / 24 Et maintenant, des photos de biscuits ratés source: imgur

On a goûté les zizis sucrés de la Quéquetterie à Lausanne: