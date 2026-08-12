«Je suis jalouse du corps de ma mère»: la fille de Cindy Crawford se lâche.

«J'aurais voulu des seins et des fesses»: Cette nepobaby brise un tabou

Alors qu’on imagine volontiers les enfants de stars choyés et épargnés par le quotidien, Kaia Gerber, la fille de Cindy Crawford, brise un tabou en révélant la face sombre d’un statut souvent envié.

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On pourrait croire qu’être un «nepobaby» - terme anglo-saxon issu de l’abréviation de «nepotism baby», désignant ces enfants de célébrités qui bénéficient de la notoriété, des réseaux et des opportunités professionnelles de leurs parents - garantit un parcours sans embûches et une existence dorée. Mais en réalité, c'est moins facile qu'il n'y paraît.

On a déjà parlé de Kaia:

Derrière les privilèges évidents et les portes qui s’ouvrent sur un simple nom de famille, se cache une pression étouffante, un contrôle permanent du corps et une remise en question systématique de sa propre légitimité. C’est ce que vient de démontrer avec une franchise bouleversante Kaia Gerber, fille de la légendaire supermodel Cindy Crawford, dans une interview accordée au magazine Vogue, ce 11 août 2026.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vogue (@voguemagazine) Kaia Gerber et Homer Gere font la couverture de Vogue du mois de septembre 2026. Les deux «nepobabies» se livrent en toute intimité. source: instagram

Si vous ne la connaissez pas encore... Née le 3 septembre 2001 aux Etats-Unis, Kaia Gerber est aussi la fille de l’homme d’affaires Rande Gerber, notamment connu pour avoir fondé la marque de tequila Casamigos aux côtés de George Clooney. Plongée dès son plus jeune âge dans l’univers de la mode, elle débute dans des campagnes pour Versace Young à l’âge de 10 ans puis pose pour Teen Vogue, avant de tracer sa voie vers le cinéma et les défilés internationaux. Entre George et Rande, c'est une véritable bromance. image: x

Seins, fesses et silhouette sous le microscope



Le calvaire commence dès le plus jeune âge par une observation obsessionnelle de son anatomie. Opposée au modèle absolu incarné par sa mère, Kaia Gerber a grandi sous le regard intransigeant d'un public qui scrutait la moindre parcelle de son corps.

«Ayant toujours été mince, on m'a toujours comparée à ma mère», explique-t-elle dans les colonnes de Vogue. L’actrice et mannequin de 24 ans avoue sans détours souffrir d’un complexe persistant face aux formes généreuses de la star des années 90:

«On me demandait: "Qu'est-ce qui ne va pas chez Kaia ?" Je suis tellement jalouse du corps de ma mère. J'aurais adoré naître avec des seins et des fesses»

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cindy Crawford (@cindycrawford) Elle a aujourd'hui 60 ans. Plus qu’un visage culte des années 90, Cindy Crawford est devenue le mètre étalon de toute une industrie, un modèle mythique dont l’ombre plane encore sur la génération suivante. image: instagram

Ce sentiment d'infériorité physique, exacerbé par la presse et les réseaux sociaux, montre à quel point l'héritage génétique supposé peut devenir une injonction destructrice. Comme le résume le média People, cette comparaison constante entre la fille et la mère a profondément affecté la santé mentale de la jeune femme tout au long de sa croissance.

Troubles alimentaires

Cette pression esthétique continue a débouché sur un rapport altéré à la nourriture et au corps. Dans ce même entretien accordé à Vogue, Kaia Gerber révèle avoir connu de lourds troubles du comportement alimentaire. Loin d'apporter du soutien, la toxicité des remarques extérieures n'a fait qu'envenimer sa maladie.

«On m’a toujours fait des remarques sur mon physique, ce qui est difficile parce que je ne suis pas toujours prête à commenter le mien, vous savez?» confie-t-elle à Vogue.

«J’ai souffert de troubles alimentaires. Les gens me disent: "Tu as mauvaise mine", et ça ne donne pas vraiment envie de se dire: "Super ! Je vais enfin me remettre de cette maladie!" La négativité n'a jamais sauvé la vie de personne.»

Au lieu d'offrir une bienveillance protectrice, les jugements sur sa maigreur ont transformé son rétablissement en une épreuve publique éprouvante, où chaque repas et chaque variation pondérale devenaient l'objet de spéculations sanitaires.

Hypersexualisation et étiquettes misogynes

Mais le malaise ne s'arrête ni au corps ni à l’assiette. Grandir sous les projecteurs en tant que «fille de», confie-t-elle encore à Vogue, l'a exposée à une forme de déhumanisation généralisée.

Kaia Gerber raconte notamment l'épisode marquant survenu en 2025 alors qu'elle jouait dans la pièce de théâtre Evanston Salt Costs Climbing. Tandis qu'elle s'investissait pleinement dans son rôle d'actrice - incarnation d'un personnage traversé chaque soir par des pensées suicidaires -, des fans l’attendaient à la sortie pour lui tendre des clichés d'elle nue lorsqu'elle était encore adolescente, afin qu'elle les dédicace.

«C'est comme si je voulais me livrer entièrement aux gens, et puis je me retrouvais confrontée à autre chose»

A cela s'ajoute une scrutation féroce de sa vie affective dès la sortie de l'enfance. Après des relations médiatisées avec Pete Davidson, Jacob Elordi ou Austin Butler, elle déplore la manière dont la presse people l'a catégorisée:

«Etre définie par ses fréquentations à 18 ans, c'est quelque chose que je trouve difficile à vivre. Je pense qu'on m'a étiquetée de façon assez misogyne: enchaîneuse de conquêtes, salope, cupide»

Et de saluer au passage la relation plus sereine qu'elle entretient désormais depuis deux ans avec Lewis Pullman.

Enfin, ce poids médiatique n'est pas propre à Kaia Gerber. Lors de cette même interview croisée menée par Vogue pour le numéro de septembre 2026, Homer Gere - fils de Richard Gere et Carey Lowell - témoigne lui aussi du fardeau des réactions de la presse après une scène d'intimité dans la série Euphoria, où son physique a immédiatement été étiqueté et disséqué. Preuve s'il en faut que si les privilèges des «nepo babies» sont indiscutables, la rançon de la célébrité héritée n'est pas si légère à porter.

(jod)