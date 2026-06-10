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Voici 12 nepo babies à suivre

Leur nom vous dit déjà quelque chose: voici 12 nepo babies à suivre

Ils s’appellent Sunday Rose Kidman Urban, Ryder Robinson ou encore Zahara Jolie. Fils et filles de stars, ces «nepo babies» profitent d’un nom célèbre avant même leurs premiers pas sous les projecteurs. Voici douze héritiers du showbiz qui pourraient bien faire parler d’eux ces prochaines années.
10.06.2026, 05:3210.06.2026, 05:32

Sunday Rose Kidman Urban

NEW YORK, NEW YORK - MAY 20: Iris Law attends Louis Vuitton Cruise 2027 at the Frick Collection on May 20, 2026 in New York City. (Photo by TheStewartofNY/WireImage)
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Fille de Nicole Kidman et de Keith Urban, elle s’est lancée dans le mannequinat en défilant notamment pour Miu Miu. Très présente lors des événements de mode et sur les tapis rouges aux côtés de sa mère, elle est déjà considérée comme l’une des héritières les plus prometteuses du secteur.

Kai Schreiber

NEW YORK, NEW YORK - MAY 20: Iris Law attends Louis Vuitton Cruise 2027 at the Frick Collection on May 20, 2026 in New York City. (Photo by TheStewartofNY/WireImage)
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Fille de Naomi Watts et de Liev Schreiber, elle a fait ses débuts sur les podiums lors des Fashion Weeks et a déjà travaillé avec plusieurs marques de luxe. Son style affirmé et sa forte présence sur les réseaux sociaux attirent l’attention des professionnels de la mode.

Deacon Phillippe

NEW YORK, NEW YORK - MAY 20: Iris Law attends Louis Vuitton Cruise 2027 at the Frick Collection on May 20, 2026 in New York City. (Photo by TheStewartofNY/WireImage)
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Fils de Reese Witherspoon et de Ryan Phillippe, il poursuit une carrière musicale. Il a déjà sorti plusieurs singles pop et indie, dont «Long Run» et «Love for the Summer», tout en développant sa communauté sur Instagram et TikTok.

Blue Ivy Carter

NEW YORK, NEW YORK - MAY 20: Iris Law attends Louis Vuitton Cruise 2027 at the Frick Collection on May 20, 2026 in New York City. (Photo by TheStewartofNY/WireImage)
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Fille de Beyoncé et de Jay-Z, elle est déjà une célébrité mondiale depuis quelques années. Après avoir participé au Renaissance World Tour puis au Cowboy Carter Tour de sa mère, elle a prêté sa voix à un personnage du film Mufasa: The Lion King et compte déjà un Grammy.

Sam Nivola

NEW YORK, NEW YORK - MAY 20: Iris Law attends Louis Vuitton Cruise 2027 at the Frick Collection on May 20, 2026 in New York City. (Photo by TheStewartofNY/WireImage)
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Fils de Emily Mortimer et de Alessandro Nivola, il s’est fait un prénom grâce à la série The White Lotus. Il a également joué dans plusieurs productions indépendantes et figure parmi les jeunes acteurs les plus en vue d’Hollywood.

Pourquoi cette star très attendue a quitté subitement «White Lotus»

Nico Parker

NEW YORK, NEW YORK - MAY 20: Iris Law attends Louis Vuitton Cruise 2027 at the Frick Collection on May 20, 2026 in New York City. (Photo by TheStewartofNY/WireImage)
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Fille de Thandiwe Newton et du réalisateur Ol Parker, elle a débuté dans le film Dumbo avant d’obtenir un rôle majeur dans l’adaptation en prises de vues réelles de How to Train Your Dragon.

Lennon Gallagher

NEW YORK, NEW YORK - MAY 20: Iris Law attends Louis Vuitton Cruise 2027 at the Frick Collection on May 20, 2026 in New York City. (Photo by TheStewartofNY/WireImage)
Lennon Gallagher (à gauche) et son frère Gene.WireImage

Fils de Liam Gallagher et de Patsy Kensit, il a défilé pour Saint Laurent, Burberry et d’autres grandes marques. Il développe également des projets musicaux dans la lignée de son père.

Lila Moss

NEW YORK, NEW YORK - MAY 20: Iris Law attends Louis Vuitton Cruise 2027 at the Frick Collection on May 20, 2026 in New York City. (Photo by TheStewartofNY/WireImage)
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Fille du mannequin Kate Moss, elle a déjà posé pour Fendi, Versace et Marc Jacobs. Elle est devenue l’un des visages les plus visibles de sa génération dans la mode de luxe.

Iris Law

NEW YORK, NEW YORK - MAY 20: Iris Law attends Louis Vuitton Cruise 2027 at the Frick Collection on May 20, 2026 in New York City. (Photo by TheStewartofNY/WireImage)
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Fille de Jude Law et de Sadie Frost, elle a collaboré avec Dior Beauty, Burberry et Miu Miu. Son esthétique audacieuse en fait une figure incontournable des réseaux sociaux et des magazines de mode.

Isan Elba

NEW YORK, NEW YORK - MAY 20: Iris Law attends Louis Vuitton Cruise 2027 at the Frick Collection on May 20, 2026 in New York City. (Photo by TheStewartofNY/WireImage)
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Fille de Idris Elba, elle partage son temps entre le mannequinat, le DJing et l’entrepreneuriat. Elle a notamment été ambassadrice de plusieurs campagnes de beauté et de mode tout en développant ses propres projets créatifs.

Zahara Jolie

NEW YORK, NEW YORK - MAY 20: Iris Law attends Louis Vuitton Cruise 2027 at the Frick Collection on May 20, 2026 in New York City. (Photo by TheStewartofNY/WireImage)
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Fille de Angelina Jolie et de Brad Pitt, elle est étudiante à l’Université Spelman, à Atlanta. Très engagée dans les causes sociales et l’éducation des jeunes femmes, elle est régulièrement invitée aux événements mode et philanthropiques aux côtés de sa mère.

Le conflit entre Brad et Angelina s'envenime

Ryder Robinson

NEW YORK, NEW YORK - MAY 20: Iris Law attends Louis Vuitton Cruise 2027 at the Frick Collection on May 20, 2026 in New York City. (Photo by TheStewartofNY/WireImage)
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Fils de Kate Hudson et de Chris Robinson, il étudie à l’Université de New York tout en préparant ses débuts dans le divertissement. Passionné de musique et de cinéma, il est déjà apparu dans plusieurs campagnes de mode et commence à être courtisé par Hollywood.

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