La nouvelle conquête de DiCaprio, Vittoria Ceretti, a 25 ans. source: instagram @vittoria

Leonardo DiCaprio a trouvé l'amour, et son choix est surprenant

L'acteur de 48 ans a une nouvelle femme dans sa vie. Et cette fois, c'est du sérieux, selon de nombreuses sources.

This is real deal. Après des semaines de rumeurs et de conjectures de tout poil, la sentence est tombée, selon le média Page Six: la jeune femme avec laquelle Leonardo DiCaprio, 48 ans, a été aperçu à plusieurs reprises cet été est le nouveau «Love interest» de l'acteur. Son nom? Vittoria Ceretti. Sa profession? Model, of course!

Cependant, une question est sur toutes les langues: quel âge a le mannequin? En effet, la star du Loup de Wall Street est connue pour ne choisir que des jeunes femmes qui n'ont pas encore passé la barre fatidique des 25 ans. Bar Rafaeli ou encore Camila Morrone, entre autres, avaient fait les frais de cette règle implacable.

On a même relevé les stats de Leo👇 People Qui sera la future copine de DiCaprio? On a fait 10 graphes et on a un nom

Or, la nouvelle conquête de Léo a vécu pile un quart de siècle. Pourtant, révèle Paris Match, cette donnée ne semble pas faire ombrage à l'affection que se portent les deux tourtereaux, lesquels seraient «très amoureux» et fileraient «le parfait amour».

Le couple a d'abord été repéré au mois d'août, dans une boîte de nuit à Ibiza où ils semblaient très, très proches l’un de l’autre. Dans une vidéo, on avait pu les apercevoir en train de danser et de s'embrasser. Plus tard, les paparazzis les ont capturés en Californie, alors qu'il se baladaient non loin de la plage de Santa Barbara.

Cette vidéo de Leo avec Vittoria a fait le buzz👇 Vidéo: watson

«Ils ont passé pas mal de temps ensemble au cours des derniers mois, et ils apprécient d’apprendre à se connaître de manière plus approfondie» Une source proche du couple. paris match

Leo serait-il prêt pour une idylle avec une femme plus mûre?

Les deux tourtereaux n'avaient pas peur d'être repérés à Ibiza. source: twitter

source: twitter

Mais qui est Vittoria?

Née à Brescia (Lombardie) en Italie, Vittoria Ceretti est connue pour avoir défilé pour les plus grandes marques. Dolce&Gabbana, Fendi, Max Mara, Prada, Valentino, Chanel, Louis Vuitton, Versace, Miu Miu, Dior, Saint Laurent... La liste est longue.

source: instagram @vittoria

Sa love story avec le monde du catwalk commence très tôt: elle n'est âgée que de 14 ans quand elle termine finaliste du concours Elite Model Look. Elle est alors choisie pour défiler lors de la Fashion Week de Milan, pour la créatrice italienne Kristina Ti. Très vite, elle se fait un nom au pays, et obtient le titre d'«icône de l’industrie» de la mode quelques années plus tard, décerné par le site models.com.

La belle a fait la Une de prestigieux magazines tels que Vogue, Haper's Bazaar, Elle, Grazia, ou encore Glamour. Elle a posé aux côtés de grands noms de la fashion industry tels que Ashley Graham, Kendall Jenner, Gigi Hadid, et Imaan Hammam.

Côté cœur, l'Italienne a divorcé au début de l’année 2023 d'avec le DJ Matteo Milleri, plus connu sous le nom d’artiste Anyma.

Reste à savoir si la belle passera entre les gouttes du couperet des 26 ans, et partagera l'année 2024 au bras de son bien-aimé. Cela se pourrait bien, puisque la dernière copine en date de Leo - relation présumée, puisque celle-ci n'a jamais été formellement confirmée - était âgée de 28 ans. Il ne s'agissait de nulle autre que de...Gigi Hadid. Tu vois, Vittoria, il y a donc de l'espoir!

