Les acteurs de vos séries préférées étaient à la Fashion Week

Mercredi et The White Lotus ont fait un carton plein en 2022.

Mercredi et The White Lotus ont fait un carton plein en 2022. dr

People

Il y avait du beau monde à la Fashion Week Hommes de Milan et Paris. Les acteurs des séries Mercredi ou encore The White Lotus étaient au premier rang.

Le plus grand mystère de «Titanic» enfin résolu

Plus de «Divertissement»

Normalement, c'est la Fashion Week Femmes qui brasse des tonnes de people. La Fashion Week Hommes (ou Menswear) est toujours un peu plus confidentielle. Mais cette année, une belle brochette de célébrités étaient au front row des défilés, à commencer par Jenna Ortega qui a volé la vedette à ses co-stars de la série Mercredi assis à côté d'elle. Invitée au défilé Saint Laurent à Paris, elle portait une tenue digne de son personnage de Mercredi Addams: noire et dramatique.

A sa gauche, Percy Hynes White et à sa droite, Georgie Farmer tous deux élèves à la Nevermore Academy dans Mercredi.

View this post on Instagram

Dans Mercredi, Percy Hynes White incarne le personnage de Xavier Thorpe. Il possède un talent inné pour la peinture, qu'il peut animer grâce à sa télékinésie. On le retrouvera aux côtés de Jenna Ortega en 2023 pour la comédie Winter Spring Summer of Fall. L'acteur de 21 ans a également assisté au défilé Gucci.

Un autre acteur de la série a assisté à la Fashion Week Menswear. Hunter Doohan, qui incarne Tyler Galpin, était invité au défilé Fendi. Comme il l'explique à WWD, c'était sa première fois à Milan et son premier fashion show.