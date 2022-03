People

Cet acteur qui a marqué votre jeunesse s'est marié en secret

Josh Hartnett, vedette du succès commercial Pearl Harbour, aurait passé la bague au doigt de sa petite amie de longue date Tamsin Egerton. Et ceci, dans la plus grande discrétion.

On n'avait plus entendu parler de lui depuis 20 ans. Josh Hartnett, révélé au grand public par le film Pearl Arbor (2001), se serait marié avec la modèle et actrice anglaise Tamsin Egerton. C'est une information qu'un proche du couple aurait confirmé au Sun samedi.

Tamsin Egerton et Josh Hartnett sont ensemble depuis 2012. Image: instagram

«Ils sont plus amoureux que jamais et voulaient officialiser leur amour dans le secret. C'était une cérémonie chic avec une poignée d'invités composés de la famille et d'amis proches» the sun

Après dix années passés ensemble, l'acteur de 43 ans et sa compagne âgée de 33 ans se sont échangé la bague au doigt à Londres en novembre dernier, a ajouté ce même ami au tabloïd britannique. La cérémonie aurait, par ailleurs, eu lieu devant un comité de douze invités: «Ils sont plus amoureux que jamais et voulaient officialiser leur amour dans le secret». Contactés par Pure People, leurs attachés de presse n'ont fait aucun commentaire.

Josh Hartnett, à gauche, et Ben Affleck, à droite, en plein tournage du film Pearl Harbour sorti en salles le 7 juillet 2001. Image: keystone

Josh Hartnett et Tamsin Egerton se sont mis en couple en 2012. De leur union sont nés trois enfants. Une petite famille qui n'a pas semblé souffrir de la notoriété du père rendu célèbre par sa collaboration hollywoodienne avec Ben Affleck en 2001. Lors de sa sortie, Pearl Harbour avait triomphé en salles, en se classant premier du box-office américain.

Depuis, l'acteur s'est fait discret. Un silence qu'il souhaite conserver plus que jamais, comme il l'avait confié à de nombreux médias lors de la naissance du petit dernier: «La chose dont je suis le plus fier, c'est d'être le père de trois enfants et d'avoir une relation saine avec ma compagne. [...] J'ai décidé d'avoir une vie plutôt qu'une carrière». (mndl)