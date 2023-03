Hasbulla rencontre Mike Tyson et se bat avec lui

Vidéo: watson

Mike Tyson a remis ça👂

L'ancien boxeur de légende, Mike Tyson, a croisé la route d'une autre légende: l'influenceur Hasbulla Magomedov. Leur rencontre a donné lieu à une séquence hautement improbable avec une parodie de boxe.

Malgré son côté bestial et son surnom de «The Baddest Man on the Planet», l'ancien boxeur Mike Tyson peut avoir aussi ses moments de tendresse. Cet ancien champion des poids lourds qui a raccroché les gants en 2005 est toujours une légende vivante aux Etats-Unis malgré son passif controversé.

Mardi, dans le cadre de son podcast Hotboxin, sa rencontre avec l'influenceur vedette de la sphère MMA, Hasbulla Magomedov a offert un moment lunaire entre le colosse de 56 ans et la star des réseaux sociaux atteinte de nanisme.

En effet, ce Russe originaire du Daghestan, est une véritable sensation sur Internet. Il a acquis une popularité considérable grâce à ses vidéos humoristiques et à ses liens avec le monde du MMA. Ce jeune homme de 20 ans, que l'on surnomme d'ailleurs «Mini-Khabib», est connu pour sa relation avec Khabib Nurmagomedov, un champion de MMA. Sa signature à l’UFC l’a également aidé à gagner en notoriété. Dernièrement, Hasbulla a même menacé Conor McGregor.

Durant cette rencontre improbable, Mike Tyson faisait mine de monter sa garde pour se protéger des coups de Hasbulla. L'ancienne légende n'a rien perdu de ses réflexes puisqu'il a aisément évité les coups du petit combattant avant de le prendre dans ses bras en faisant semblant de lui mordre l'oreille. Un geste qui a rendu Mike Tyson célèbre en 1997, lorsqu'il avait mordu l'oreille droite de son adversaire Evander Holyfield avant de la recracher durant un match à Las Vegas.

