People

L'ex de Shakira a posté un rare selfie avec sa petite amie

Gerard Piqué a partagé sur Instagram une photo de lui et de Clara Chia Marti. Un rare cliché qui a fait réagir.

Plus de «Divertissement»

La dernière fois que le footballeur espagnol a posté un cliché de lui et de sa petite amie Clara Chia Marti, c'était le 25 janvier, c'est-à-dire il y a 4 mois. Temps ressenti sur Instagram: 400 ans. Depuis, il y a eu 645 épisodes de la saison 25 du triangle amoureux Shakira-Piqué-Clara Chia.

Avec tous les dramas des derniers mois, l'ex de la chanteuse s'était fait discret sur les réseaux sociaux... jusqu'au 21 mai dernier. Il s'est lâché et a partagé un selfie avec sa nouvelle petite amie, façon de dire que leur couple est solide.

Il a commenté sobrement avec un:🧡. instagram 3gerardpique

Evidemment, la photo n'a pas manqué d'être énormément commentée, notamment par les fans de Shakira qui n'ont pas hésité à poster des gifs de gens qui vomissent. Le message manque de finesse, mais il a le mérite d'être clair.

Les fans de Shakira, ils sont comme ça:

«Toute ta vie tu seras "l'ex de SHAKIRA"»

«Trop de culot»

«On te déteste pour toujours»

Plusieurs minions de Shakira font référence à la prétendue pomme d'Adam de Clara Chia et prétendent que la jeune femme de 23 ans est transgenre ou en tout cas, tentent de propager cette rumeur.

«Les mêmes poses pour cacher la pomme 🍏 d'Adam»

Les fans de Shakira sont presque pires que ceux de Selena Gomez. Depuis cette affaire de tromperie, ils sont en mode pitbull. Mais le footballeur a déclaré le mois dernier lors d'une interview: «Je ne me soucie pas de tout ça parce que je ne les connais pas. Ces gens n'ont pas de vie et pourquoi devrais-je m'en soucier? Je ne les rencontrerai jamais, ce sont des robots.»

On en parlait ici👇

En tout cas, Clara Chia et Gerard Piqué ne sont pas très originaux dans leurs poses. Entre la photo de janvier et celle de mai, il n'y a pas presque aucune différence. Le footballeur est toujours à la gauche de sa petite amie, et c'est elle qui tient le smartphone. Ils sourient, bouches fermées, pour montrer qu'ils sont heureux, mais qu'ils n'ont pas besoin d'étaler leur bonheur au monde entier. C'est une photo pour dire: oui, nous assumons d'être en couple, mais nous ne voulons pas en faire des tonnes, maintenant lâchez-nous la grappe.

Pendant ce temps-là...

Les stars sur le tapis rouge du Festival de Cannes👇

1 / 21 Le red carpet du festival de Cannes 2023 source: ap invision / scott garfitt

Aucun rapport, mais si vous avez raté le dernier Copin comme cochon: