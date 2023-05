People

Voici la nouvelle villa de Beyoncé et Jay-Z et c'est la plus chère de Californie

Le couple de stars a acheté une baraque à 200 millions de dollars.

Beyoncé et Jay-Z seraient moins indécis que les Bennifer. Selon les médias américains spécialisés dans l'immobilier des stars, ils ont fait l'acquisition d'une demeure évaluée à 200 millions de dollars. On ne vous propose pas la conversion en francs, à ce prix-là, dites-vous juste que c'est très, très cher.

Le prix de cette baraque s'explique en partie par son emplacement, Paradise Cove, l'un des meilleurs quartiers de Malibu. Selon les médias américains spécialisés, c'est la maison la plus chère jamais vendue en Californie. Pour être la demeure la plus chère des Etats-Unis, il faudrait dépasser les 238 millions de dollars payés par un gestionnaire de fonds spéculatifs pour un penthouse de quatre étages à New York en 2019.

La maison a un accès direct sur la plage. USModernist/dirt

Ce nouveau pied-à-terre de plus ou moins 3760 mètres carrés (on n'est pas à 100 mètres carrés près) a été construit en 2014 et a été conçu par l'architecte star Tadao Ando. La villa serait «l'un des plus grands chefs-d'œuvre architecturaux d'Amérique», selon un collectionneur d'art cité par TMZ. Les deux stars auraient fait une bonne affaire, car les anciens propriétaires, Bill et Maria, des producteurs télé, en demandaient 279 millions.



Beyoncé et Jay-Z auraient pu se le permettre: lui a vendu sa participation majoritaire dans la marque de cognac D'ussé à Bacardi pour un montant estimé à 750 millions de dollars et elle est en pleine tournée mondiale. Ça va, ils ont de la marge.

Reste qu'ils sont durs en affaires et qu'ils ont du flair quand il s'agit d'immobilier. En 2017, ils ont acheté une maison à Bel-Air pour 88 millions de dollars et ont investi des millions de plus, ce qui donne à cette villa une valeur actuelle de près de 100 millions de dollars.

Malheureusement , vous ne verrez aucune photo de leur maison de Malibu. Elle n'a jamais été officiellement mise sur le marché et les anciens propriétaires sont des gens discrets. Mais les vues aériennes montrent des hectares de pelouse et une structure minimaliste. (t-online/mad)

J'espère que Beyoncé et Jay-Z ont une bonne tondeuse. USModernist/dirt

