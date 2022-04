People

Les organisateurs de Coachella prennent un peu The Weeknd pour un c...

The Weeknd sera peut-être à l'affiche de l'édition 2022 du festival Coachella... ou pas. Image: sda

Le chanteur canadien, qui remplace Kanye West au pied levé lors du festival Coachella, réclame le même montant que son prédécesseur: 8,5 millions de dollars.

Les organisateurs du «Woodstock des millennials», autrement nommé Coachella, un festival américain auquel participent les plus grandes stars de la musique, auraient tenté d'arnaquer l'artiste The Weeknd.

Ce dernier a en effet accepté d'assurer le show à la place du rappeur Kanye West, en tant que tête d'affiche pour les deux dimanches du festival, qui se tient pendant le mois d'avril dans le désert californien.

Yeezy, un des surnoms de Mister West, s'est désisté à la dernière minute (à moins de deux semaines de l'événement), probablement pour gérer au mieux le divorce assez houleux qu'il traverse actuellement avec la mère de ses quatre enfants, Kim Kardashian.

Ne jamais mettre la charrue avant les boeufs

Cependant, selon Page Six, le chanteur aurait menacé de se retirer s'il ne recevait pas la même somme que West, qui devait toucher 8 millions de dollars (7,45 millions de francs) plus 500 000 dollars (466 000 francs) de frais de production.

Les organisateurs de Coachella ont annoncé tôt ce mercredi que The Weeknd, 32 ans, et le super groupe de musique house Swedish House Mafia joueront donc le dimanche 17 avril et le dimanche 24 avril. Mais une source, toujours selon Page Six, a dit que l'accord n'était pas encore conclu pour le chanteur de «Blinding Lights». Coachella a donc clairement mis la charrue avant les boeufs!

«The Weeknd est arrivé au pied levé pour prendre la place de Kanye. Mais Phil Anschutz [qui possède le festival Coachella par le biais de la société AEG Live] voulait garder l'argent de Kanye et payer The Weeknd beaucoup moins, seulement quelques millions. Le festival empocherait ainsi la différence.» La source de Page Six

Ce stratagème a conduit à des négociations difficiles cette semaine entre le management de The Weeknd et la société organisatrice de Coachella, Goldenvoice, qui produit le festival. La source poursuit:

«Même après que Coachella ait annoncé la nouvelle programmation mercredi, aucun accord n'a été conclu pour The Weeknd, qui a menacé de se retirer à une heure d'avis s'il n'obtenait pas le même accord que Kanye»

Finalement, mercredi, face à la perspective qu'une deuxième tête d'affiche se retire de Coachella à la dernière minute, Goldenvoice a fini par céder et a accepté de verser la même somme à The Weeknd.

Bien joué, The Weeknd... et maintenant, place au spectacle!