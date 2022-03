People

Kanye West se retrouve une nouvelle fois dans la tourmente

L'attitude récente du rappeur a poussé les internautes à remettre en cause son invitation au festival Coachella. Une pétition a d'ailleurs été lancée.

Image: Change.org

Aujourd'hui, dans le nouvel épisode spécial Kayne West.

Selon le média Billboard, une pétition demandant la déprogrammation de l'artiste du très connu festival Coachella a été lancée lundi 21 mars. Pour l'heure, l'initiative a récolté presque 30 000 signatures.

Les attaques incessantes sur les réseaux sociaux contre son ex-femme Kim Kardashian et son nouveau petit ami Pete Davidson, Trevor Noah et d'autres encore, semblent être à la source du ras-le-bol des internautes et de la pétition.

«Nous avons vu Kanye harceler, manipuler et blesser Kim, Pete et d'autres personnes depuis plus d'un an maintenant», a écrit l'utilisateur Caramello Marie, à l'initiative de la pétition.

«Personne ne semble vouloir lui tenir tête, et ceux qui le font, il les met également sous le feu des critiques»

Ni l'artiste, ni les organisateurs du festival n'ont, pour l'instant, réagi à ce nouveau bad buzz. Impossible donc de savoir si «Ye» sera présent au festival qui se déroulera du 15 au 24 avril 2022 aux côtés de Billie Eilish, en tête d'affiche.

Néanmoins, cette déprogrammation ne serait pas une première pour l'artiste qui a déjà été prié de ne pas se rendre aux Grammy Awards cette année. (sia)