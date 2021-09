Divertissement

People

Stars: Les boulets de la semaine avec Britney, Lil Nas X et Neymar



People

Les boulets de la semaine

Qui a encore fait quoi à son anniversaire, dans les vestiaires ou sur les internets? Si vous avez manqué l’immanquable, voici les boulets-stars, frais de la veille.

Rihanna

Riri annonce un album! Enfin, vite fait. «C'est toujours une priorité de le finir», dit-elle à l'Associated Press. Rappelons que la chanteuse n'en a pas sorti depuis Anti, en 2016. Elle s'est exprimée en parlant d'elle à la troisième personne:

«Tout ce que vous pensez savoir de Rihanna n’est pas ce que vous allez entendre, j’expérimente. [...] Donc je m’amuse et ce sera complètement différent.»

On en pense quoi de cette explication? Je pense qu'elle se fout de notre gueule. PAREIL MAIS AVEC DES MAJUSCULES.

Nicole Richie 🔥

«This girl is on fiiiiiire!» chantait Alicia Keys. Ça change d'un vieux «happy biiiirthday to youuu». Pour ses 40 ans, Nicole Richie s'est offert un petit coup de chaud.

Joel Madden, son mec, a commenté «That’s hot».

Hulk

Hulk attend un enfant, félicitations! 🐣

Quoi...? Il est pas hyper connu sous nos latitudes mais son histoire est super. Hulk, c'est le surnom du footballeur brésilien Givanildo Vieira de Souza. Et Hulk va devenir papa. Ce sera sa quatrième fois, mais la première avec Camila Angelo, qui se trouve être... la nièce de son ex-femme, Iran Angelo.

Lil Nas X

Le jeune rappeur qui bouffe à tous les râteliers qui aime se diversifier vient de lancer une collection capsule (moche) en édition limitée avec la Maison Jean Paul Gaultier.

Il n'existe «que» 666 exemplaires de ce haut (moche), à 333 balles pièce. Et n'ayez crainte si vous êtes à sec et que vous n'avez pas de goût: les précommandes sont ouvertes depuis le début de la semaine et il reste du stock. J'ai tenté, pour voir, d'en balancer 37 dans mon e-panier (pour la modique somme de 12'321 euros), le site ne m'a pas dit «dommage, y en a plus». Oui, dommage.

Neymar et Castex

Ils sont si mignons, avec leurs pouces en l'air d’autostoppeurs ravis de découvrir le nord de la Thaïlande! Le footballeur du PSG et le premier ministre français ont tapé la pose en marge du match Paris - Lyon le 19 septembre.

Rien à ajouter.

Qui suis-je?

J'annonce faire un break des réseaux sociaux sur Twitter et je réactive mon compte Instagram au bout de quelques jours à peine en expliquant que je ne pouvais pas rester loin d'Instagram trop longtemps, je suis, je suiiiis?

Cliquez sur la 💣 pour mettre fin à ce suspense.

Pis sinon ?

Alors que des dirigeants du monde entier avaient rendez-vous à l'ONU cette semaine, plusieurs dizaines de stars ont écrit une lettre ouverte pour demander des mesures pour enrayer la pandémie de Covid. Parmi elles:

Ciara

Eva Longoria

Richard Gere

Alyssa Milano

Pour l'heure, le Covid n'a pas répondu.

C'est tout pour cette fois, rendez-vous tout soudain pour de nouvelles histoires people plus folles les unes que les autres.

Quittons-nous sur ce grand débat: pour ou contre l’automne?

Vidéo: watson

