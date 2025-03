Kanye West insulte les enfants de Beyoncé et Jay-Z

Les looks de cowgirl badass de Beyoncé

On en oublierait presque que le rappeur vient de sortir son album Bully qu'il a dévoilé ce mardi 18 mars. Sur l'opus, figure «Soleil, Soleil», un morceau remixé de la chanteuse française Pomme. Cette dernière n'a pas donné son accord et s'est opposée à l'utilisation de sa chanson, en vain.

Il a également renouvelé son soutien à Sean Combs qui fait l'objet d'accusations de racket et de trafic sexuel. La semaine dernière, il a sorti une chanson avec la participation de P Diddy et de son fils Christian Combs ainsi que la fille de Kanye West, North West âgée de 11 ans. La goutte d'eau pour son ex-femme Kim Kardashian qui demande désormais la garde exclusive des quatre enfants qu'ils ont ensemble.

En plus de s'attaquer à des enfants qui n'ont rien demandé, Ye a déclaré être «diabolique» et a affirmé qu'il battait les femmes, en citant Playboi Carti, un rappeur accusé en 2023 d'avoir agressé sa petite amie alors enceinte.

«Je tiens à ce que tout le monde sache que j'ai supprimé la publication sur la famille de Jay-Z et Beyoncé (...) car il y avait un risque que mon compte Twitter soit supprimé, pas parce que je suis quelqu'un de bien.»

Kanye West a ensuite fait du Kanye West. Il a supprimé son post, non pas parce qu'il s'est rendu compte de sa bêtise, mais parce qu'il risquait de perdre son compte:

Jay-Z et Beyoncé refusent de faire profil bas

Kanye West fait référence aux jumeaux du couple, Rumi, la fille et Sir Carter, le fils, âgés de 7 ans. Ce dernier est tenu à l'écart des projecteurs par ses parents, contrairement à ses deux sœurs. Plusieurs médias comme le Daily Mail s'étaient déjà posé la question, comme si cette absence publique cachait quelque chose de plus grave, comme une maladie.

«Quelqu'un a-t-il déjà vu les cadets de Jay-Z et Beyoncé? Ils sont attardés. Et c'est pourquoi l'insémination artificielle est une bénédiction. Avoir des enfants attardés est un choix.»

Nouveau jour pour une nouvelle controverse de Kanye West. L'artiste en roues libres sur X depuis des mois, s'est cette fois-ci attaqué aux enfants de ses anciens amis Jay-Z et Beyoncé. Dans une publication sur son compte où il y a désormais un avertissement qui dit «attention, ce compte peut contenir des publications offensantes», il a écrit ceci:

A droite, Jay-Z et Beyoncé avec leur fille ainée Blue Ivy Carter.

