Roscoe était le bouledogue anglais de Lewis Hamilton. Agé de 15 ans, il suivait un régime vegan, comme son maître. Image: Instagram

Lewis Hamilton a perdu un être cher

Le pilote britannique est en deuil. Son chien Roscoe s'est éteint dimanche des suites d'une pneumonie.

Lewis Hamilton a annoncé ce lundi que son chien Roscoe est mort des suites d'une pneumonie. L'animal qui accompagnait son maître dans les compétitions était devenu une véritable mascotte dans le paddock.

«J'ai dû prendre la décision la plus difficile de toute ma vie et lui dire au revoir» Lewis Hamilton

Ce bulldog anglais adopté en 2013 ans est presque devenu aussi célèbre que son maître auprès des fans de Formule 1. L'animal dispose de son propre compte Instagram, suivi par plus de 1,3 million de personnes.

« Après quatre jours de soins où il a combattu de toutes ses forces, j'ai dû prendre la décision la plus difficile de toute ma vie et dire au revoir à Roscoe. Je me sens si reconnaissant et honoré d'avoir pu partager ma vie avec une si belle âme, un ange et un véritable ami.



Amener Roscoe dans ma vie a été la meilleure décision que j'ai jamais prise, et je chérirai toujours les souvenirs que nous avons créés ensemble. Même si j'ai déjà perdu Coco, je n'avais jamais été confronté au fait de placer mon chien dans le coma, ce que ma mère et plusieurs amis ont déjà vécu.



C'est une expérience très difficile à vivre et je me sens proche de tous ceux qui ont déjà perdu un animal de compagnie. Même si c'est très dur à vivre, l'avoir avec moi, aimer autant et être aimé en retour, fut une des plus belles choses de ma vie.»

C’est avec un émouvant hommage que le septuple champion du monde de Formule 1 a annoncé la nouvelle sur son compte Instagram. Il y explique que son petit compagnon Roscoe «est mort dans ses bras». Sur le réseau social, il a également publié une vidéo souvenir touchante, montrant à quel point ils étaient liés. Roscoe était son deuxième chien: Lewis Hamilton avait déjà perdu sa chienne Coco, une bouledogue de six ans, décédée en 2020.

