On se croirait dans Star Wars
Et si on imaginait, nous, humains d'aujourd'hui, à quoi va ressembler le futur? Cet avenir, An Improbable Future le visualise, et fascine par ses images des milliers de personnes.
On est à mi-chemin entre Star Wars et Mad Max
Ce site internet et cette page Instagram naviguent entre art et intelligence artificielle, design industriel et rêveries fantastiques. An Improbable Future offre une vision spéculative de l’avenir, avec cette touche rétrofuturiste qu'on aime tant.
Jusqu’à présent, la tête pensante derrière ce projet artistique de renom a réussi à rester anonyme. Elle est une sorte de Banksy de la scène du design qui a recourt à l’IA. Les différentes sources ne font état que d'«un designer industriel basé à New York».
En outre, il ou elle s’efface derrière le collectif, et ne se présente que comme la personne chargée de la curation du projet. Sur son site internet, An Improbable Future explique:
Les images d’An Improbable Future ne sont pas seulement frappantes visuellement, elles transmettent aussi un peu d’optimisme. Elles rendent l’inconnu lié à l’avenir plus captivant et plus proche de nous.
Voici une sélection élaborée à partir de catégories d'anticipation.
Les véhicules personnels
Sur Instagram, où plus de 380 000 personnes le suit, An Improbable Future présente chacune de ses créations avec un intitulé.
Ici: Personal Transport, ou moyen de transport privé.
Une voiture et son intérieur néo-rétro
Un 4X4 qui semble indestructible
Le futur de la voiture familiale
Blade Runner, le Cinquième Elément, toutes les références à la science-fiction sont là.
La vanlife en l'an 2750
Ce véhicule semble avoir vécu plusieurs vies
Appareils électroniques
Sobrement appelées «appareils», ces créations multimédias font rêver.
Un téléobjectif
Chacun peut imaginer l'utilité de cet appareil
Une souris futuriste
Robots
An Improbable Future les appellent les «machines».
C'est beau et terrifiant à la fois 👇
Les motos
On fait difficilement plus cool qu'une moto du futur.