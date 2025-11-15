ciel couvert
Les designers de «An Improbable Future» ont imaginé notre futur

Ces designers ont imaginé notre futur
Des designers ont imaginé notre futur et ça fait envie.image: watson

On se croirait dans Star Wars

Le mystérieux projet artistique «An Improbable Future» mélange design et intelligence artificielle. Avec son look résolument rétrofuturiste, il invente des véhicules et des appareils tout droit sortis d'un film de science-fiction.
15.11.2025, 11:5015.11.2025, 11:50

Et si on imaginait, nous, humains d'aujourd'hui, à quoi va ressembler le futur? Cet avenir, An Improbable Future le visualise, et fascine par ses images des milliers de personnes.

On est à mi-chemin entre Star Wars et Mad Max

Les designs IA de An Improbable Future sont très soignés.
Les designs IA de An Improbable Future sont très soignés. Image: animprobablefuture.com

Ce site internet et cette page Instagram naviguent entre art et intelligence artificielle, design industriel et rêveries fantastiques. An Improbable Future offre une vision spéculative de l’avenir, avec cette touche rétrofuturiste qu'on aime tant.

Jusqu’à présent, la tête pensante derrière ce projet artistique de renom a réussi à rester anonyme. Elle est une sorte de Banksy de la scène du design qui a recourt à l’IA. Les différentes sources ne font état que d'«un designer industriel basé à New York».

En outre, il ou elle s’efface derrière le collectif, et ne se présente que comme la personne chargée de la curation du projet. Sur son site internet, An Improbable Future explique:

«Nous créons des objets conceptuels et des interfaces qui pourraient exister dans un avenir proche. Notre objectif est d’établir de nouveaux langages visuels et de nouveaux archétypes du design.»

Les images d’An Improbable Future ne sont pas seulement frappantes visuellement, elles transmettent aussi un peu d’optimisme. Elles rendent l’inconnu lié à l’avenir plus captivant et plus proche de nous.

Voici une sélection élaborée à partir de catégories d'anticipation.

Au menu:
Les véhicules personnelsAppareils électroniquesRobotsLes motos Encore un peu de bagnoles et de postapocalyptique

Les véhicules personnels

Sur Instagram, où plus de 380 000 personnes le suit, An Improbable Future présente chacune de ses créations avec un intitulé.

Ici: Personal Transport, ou moyen de transport privé.

Une voiture et son intérieur néo-rétro

Vidéo: instagram
An Improbable Future An Improbable Future is a speculative design studio that explores the intersection of design and generative AI. We focus on creating conceptual objects and interfaces that might ...
Image: animprobablefuture.com

Un 4X4 qui semble indestructible

Image
Image: animprobablefuture.com
Image
Image: animprobablefuture.com
On a trouvé les 7 pièces de luxe les plus bizarres d'Internet
Image
Image: animprobablefuture.com

Le futur de la voiture familiale

Vidéo: instagram
Image
Image: animprobablefuture.com
La nouvelle pochette pour iPhone à 230 dollars scandalise

Blade Runner, le Cinquième Elément, toutes les références à la science-fiction sont là.

Image
Image: animprobablefuture.com

La vanlife en l'an 2750

Image
Image: animprobablefuture.com

Ce véhicule semble avoir vécu plusieurs vies

Image: animprobablefuture.com
Cet androïde risque de vous prendre votre travail
Image
Image: animprobablefuture.com

Appareils électroniques

Sobrement appelées «appareils», ces créations multimédias font rêver.

Image: animprobablefuture.com
Image
Image: animprobablefuture.com
Pourquoi la Gen Z déterre les téléphones fixes

Un téléobjectif

Image
Image: animprobablefuture.com

Chacun peut imaginer l'utilité de cet appareil

Vidéo: instagram
Image: animprobablefuture.com
Image
Image: animprobablefuture.com
Nos jouets préférés sont de retour
Image: animprobablefuture.com

Une souris futuriste

Image: animprobablefuture.com
Image: animprobablefuture.com

Robots

An Improbable Future les appellent les «machines».

Image: animprobablefuture.com
L'EPFL a inventé une «imprimante» à avaler
Image: animprobablefuture.com

C'est beau et terrifiant à la fois 👇

Vidéo: instagram
1000 milliards: l'énorme salaire de Musk validé chez Tesla
Image
Image: animprobablefuture.com

Les motos

On fait difficilement plus cool qu'une moto du futur.

Image
Image: animprobablefuture.com

Une moto qui semble ne pas avoir besoin de pilote

Vidéo: instagram
«Grâce à ma caméra embarquée, on m’a innocenté en Suisse»
Image: animprobablefuture.com
Image: animprobablefuture.com

Encore un peu de bagnoles et de postapocalyptique

Des voitures complètement folles à Dubaï

1 / 25
23 voitures complètement folles repérées à Dubaï
23 voitures complètement folles que j'ai repérées à Dubaï
partager sur Facebookpartager sur X

Tchernobyl et ses attractions

Vidéo: watson
Thèmes
