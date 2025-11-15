Des designers ont imaginé notre futur et ça fait envie. image: watson

On se croirait dans Star Wars

Le mystérieux projet artistique «An Improbable Future» mélange design et intelligence artificielle. Avec son look résolument rétrofuturiste, il invente des véhicules et des appareils tout droit sortis d'un film de science-fiction.

Et si on imaginait, nous, humains d'aujourd'hui, à quoi va ressembler le futur? Cet avenir, An Improbable Future le visualise, et fascine par ses images des milliers de personnes.

On est à mi-chemin entre Star Wars et Mad Max Les designs IA de An Improbable Future sont très soignés. Image: animprobablefuture.com

Ce site internet et cette page Instagram naviguent entre art et intelligence artificielle, design industriel et rêveries fantastiques. An Improbable Future offre une vision spéculative de l’avenir, avec cette touche rétrofuturiste qu'on aime tant.

Jusqu’à présent, la tête pensante derrière ce projet artistique de renom a réussi à rester anonyme. Elle est une sorte de Banksy de la scène du design qui a recourt à l’IA. Les différentes sources ne font état que d'«un designer industriel basé à New York».

En outre, il ou elle s’efface derrière le collectif, et ne se présente que comme la personne chargée de la curation du projet. Sur son site internet, An Improbable Future explique:

«Nous créons des objets conceptuels et des interfaces qui pourraient exister dans un avenir proche. Notre objectif est d’établir de nouveaux langages visuels et de nouveaux archétypes du design.»

Les images d’An Improbable Future ne sont pas seulement frappantes visuellement, elles transmettent aussi un peu d’optimisme. Elles rendent l’inconnu lié à l’avenir plus captivant et plus proche de nous.

Voici une sélection élaborée à partir de catégories d'anticipation.

Les véhicules personnels

Sur Instagram, où plus de 380 000 personnes le suit, An Improbable Future présente chacune de ses créations avec un intitulé.

Ici: Personal Transport, ou moyen de transport privé.

Une voiture et son intérieur néo-rétro Vidéo: instagram

Image: animprobablefuture.com

Un 4X4 qui semble indestructible Image: animprobablefuture.com

Image: animprobablefuture.com

Image: animprobablefuture.com

Le futur de la voiture familiale Vidéo: instagram

Image: animprobablefuture.com

Blade Runner, le Cinquième Elément, toutes les références à la science-fiction sont là.

Image: animprobablefuture.com

La vanlife en l'an 2750 Image: animprobablefuture.com

Ce véhicule semble avoir vécu plusieurs vies Image: animprobablefuture.com

Image: animprobablefuture.com

Appareils électroniques

Sobrement appelées «appareils», ces créations multimédias font rêver.

Image: animprobablefuture.com

Image: animprobablefuture.com

Un téléobjectif Image: animprobablefuture.com

Chacun peut imaginer l'utilité de cet appareil Vidéo: instagram

Image: animprobablefuture.com

Image: animprobablefuture.com

Image: animprobablefuture.com

Une souris futuriste Image: animprobablefuture.com

Image: animprobablefuture.com

Robots

An Improbable Future les appellent les «machines».

Image: animprobablefuture.com

Image: animprobablefuture.com

C'est beau et terrifiant à la fois 👇 Vidéo: instagram

Image: animprobablefuture.com

Les motos

On fait difficilement plus cool qu'une moto du futur.

Image: animprobablefuture.com

Une moto qui semble ne pas avoir besoin de pilote Vidéo: instagram

Image: animprobablefuture.com

Image: animprobablefuture.com

Encore un peu de bagnoles et de postapocalyptique

