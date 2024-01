People

Voilà comment les people se remettent du Nouvel An

Célébrer le Nouvel An, c'est fatiguant. Tout comme les people, il nous faut des vacances, qu'elles soient «bling» ou «cringe», pour nous en remettre.

Vous aussi, vous avez trouvé que les fêtes, c'est creeeeevannnnnt? Entre le dressage des décos, dire «oui-oui» à tata Germaine qui crache sur notre menu, ouvrir les boîtes de conserve qui constituent ledit menu (bon, on espère que vous aurez fait mieux que moi sur ce coup) et surtout, se remettre d'une gueule de bois d'autant plus sévère qu'elle se devait de compenser notre dry January en devenir et en goguette - voilà de quoi commencer l'année sur les rotules. Limite, on se sentait plus reposé le 22 décembre au soir!

Bon, si c'est votre ressenti, sentez-vous rassuré: vous n'êtes pas le seul à avoir besoin d'un break pour vous remettre de ces vacances d'hiver bien remplies. Les people aussi, ont dû se remettre des excès de leur «New Year's Eve» aussi pailleté qu'imbibé. Sauf que, contrairement à vous, ils ont mille et une façons de décompresser. Pour certains, ce sera l'option «beach». Pour d'autres....on vous laisse découvrir.

La team yachting

Il y a d'abord la team fidèle au farniente, qui arrive à nous faire saliver avec quelques bouts de tissus et de pixels, et qui place l'adage «see, sand and sun» au rang de pèlerinage sacré. En tête de peloton, l'on trouve évidemment Kylie Jenner, tout occupée à nous présenter son meilleur profil depuis une destination tropicale mystérieuse.

En légende: un plus sobre que moi «2024». Kylie entame décidément bien son année.

Yacht, Jacuzzi et petit chapeau marin: Kylie n'a certainement pas passé le même début d'année que nombre d'entre nous.

Pour ceux qui se demandent encore à quoi pourrait bien correspondre leur tatouage «Vida Loca», ou encore «Carpe Diem», en voici la véritable illustration.

La team Robinson

Puisqu'on parle du clan Jenner, voici où en est Kendall.

Kendall, de la dentelle et des pieds nus.

Elle va bien, elle vit sa meilleure vie non loin de la Barbade, avec sa pote Hailey Bieber. Ensemble, elles portent des robes blanches et tapent des «poses» en mode naïade, en pleine «golden hour», toussa, toussa. Pendant ce temps-là, à Lausanne, on n'est pas jaloux de cette panoplie du parfait influenceur. Il y a littéralement eu du soleil pendant plus de 20 minutes ce matin. Yey.

Pas loin de là, Môssieur Bieber dégaine son meilleur putt et sa plus belle chemise à pois.

La confiance. source: instagram @justinbieber

En parlant de Kendall, PageSix nous glisse dans l'oreillette que le top aurait passé du bon temps avec tout un groupe d'amis, dont... son ex, le rappeur portoricain Bad Bunny. Comme le relaie le média, malgré leur rupture en fin d'année passée, le duo aurait passé...le Nouvel An ensemble. Cependant, aucun des deux n'a posté d'image conjointe sur les réseaux. De plus, une source proche des deux ex-tourtereaux a déclaré à PageSix «qu’il ne se passait rien de romantique» entre eux. Bon...affaire à suivre?

La team «laissé en vu»

Il y a les célébrités comme Sarah Michelle Gellar, 46 ans, qui nous expliquent en légende pourquoi elles nous laissent en «vu». Ben oui, Sarah est en vacances, elle ne peut pas tout faire: répondre à mes milliers d' emojis ❤️💚 sur Insta, ou prendre des photos parfaites, dans un bikini parfait.

Une Tueuse en bikini.

En légende: «Si je t'ai laissé non lu... Voici pourquoi.» instagram: @sarahmgellar

La team Drop the top

Pour beaucoup de célébrités, sachez que c'est à Saint-Barth que tout se passe. Jennifer Lopez et Ben Affleck, Madonna, Scott Disick, Mike Tyson, ou encore Bebe Rexha se sont tous donné rendez-vous sur la luxueuse île des Caraïbes, juste avant la fin de l'année. Parmi tous ces clinquants people, c'est Heidi Klum qui s'est la plus illustrée grâce à ses clichés de vacances idylliques, aux côtés de son mari Tom Kaulitz.

Si vous vous inquiétez pour elle, sachez que Heidi va bien. Elle vient de nous envoyer une carte postale de Saint Barth. source: instagram @heidiklum

source: instagram @heidiklum

Un couple nature-peinture, quoi. source: instagram @heidiklum

Bonus: la team new cringe, new me

Bon, inutile de nous étonner, le couple Kanye West - Bianca Censori n'a jamais été timide devant la caméra, bien au contraire. A chaque apparition, le couple sait comment faire parler de lui en exhibant des accoutrements bien singuliers - et dans le cas de Bianca, en exposant souvent plus de chair que de tissu.

Le turbulent duo n'a pas failli à sa réputation en début d'année, puisque Ye a posté des clichés de sa femme aussi «cringe» que suggestifs. En guise de tenue: un string étiré jusqu'aux hanches, un fourreau couvrant à peine la poitrine, le tout complété par des bas résille et des escarpins. Notre petit regret: pas de trace de peluche, alors qu'on pensait que l'accessoire deviendrait le look signature de Bianca.

Heureusement, le rappeur nous a fourni une petite ligne explicative en légende:

«Pas de pantalon cette année» Oui, on aura deviné, Kanye.

Une chose est certaine: les Ye-Censori continueront de gratter sur la corde de la provocation en 2024.

source: instagram @kanyewest

source: instagram @kanyewest

C'est «ride or die» pour Bianca et Kanye. source: instagram @kanyewest

