«La situation s'est envenimée» entre Kendall Jenner et Bad Bunny

La mannequin et le chanteur avaient commencé à se fréquenter en février 2023. Image: watson

Le couple a décidé de se séparer après moins d'un an de relation. Les rumeurs concernant leur rupture circulent déjà depuis quelques semaines.

«Ce qui m'est destiné me trouvera, tout simplement.» Cette phrase un peu cryptique, c'est Kendall Jenner qui l'a écrite sous une publication Instagram en novembre dernier. Que veulent dire ces quelques mots? Pour les internautes, il s'agit clairement d'un sous-entendu qui annonce sa séparation d'avec son petit ami, le chanteur portoricain Bad Bunny.

Le post en question: