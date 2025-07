Emma Watson et ces célébrités ont dû rendre leur permis de conduire

Emma Watson, Marco Reus et Justin Timberlake: ils ne sont que quelques-uns d'une longue liste de délinquants routiers célèbres. Image: watson

Emma Watson et ces célébrités ont dû rendre leur permis

Les stars adorent foncer au volant de leurs voitures de luxe. Sauf que le Code de la route s'applique à tout le monde, même aux Rich & Famous.

De nombreuses célébrités, hommes politiques et athlètes ont fréquemment eu des démêlés avec la justice pour avoir enfreint le code de la route, conduisant trop vite ou avec un taux d'alcoolémie élevé. Nombre de ces contrevenants notoires ont par la suite perdu leur permis.

Emma Watson

Emma Watson devra se passer de sa voiture pendant les prochains mois. Image: keystone

L'image toujours impeccable d'Emma Watson, la star de Harry Potter, a été légèrement écorchée. L'actrice de 35 ans s'est vu récemment interdite de conduite pendant six mois pour récidive d'excès de vitesse. Elle devra également s'acquitter d'une amende de 740 francs.

À l'été 2024, elle a roulé à 48 km/h dans une zone 30 à Oxford. Avec neuf points déjà accumulés, c'était probablement l'infraction de trop, car au Royaume-Uni, un permis de conduire est retiré dans les trois ans à partir de 12 points.

Justin Timberlake

Le célèbre Mug Shot de Justin Timberlake. Image: keystone

Le chanteur Justin Timberlake a été arrêté pour conduite en état d'ivresse en juin 2024. Il avait bu un verre de trop chez des amis et a ignoré un Stop. Selon un document judiciaire, un policier a déclaré que l'haleine de Timberlake sentait fortement l'alcool. Le chanteur perdait également l'équilibre. Les policiers l'ont emmené et placé en cellule pour la nuit. Le Mug Shot du chanteur de 44 ans est ensuite devenu viral.

Timberlake a plaidé coupable devant le tribunal. Il a été condamné à 25 heures de travaux d'intérêt général et à une amende de 500 dollars. Son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours.

Il a déclaré à ses fans : «Ne prenez pas le volant, même si vous n'avez bu qu'un verre.» En gros, faites ce que je dis, pas ce que je fais.

Marco Reus

Le footballeur allemand Marco Reus a conduit sans permis pendant des années. Image: keystone

En 2014, il a été révélé que le footballeur allemand Marco Reus conduisait sans permis de conduire valide depuis des années. Il a été arrêté cinq fois pour excès de vitesse au volant de son Aston Martin. Ce n'est qu'à ce moment-là que la police a réalisé que le joueur du BVB de l'époque n'avait pas de permis de conduire. Il aurait présenté un faux permis néerlandais lors des contrôles. Il a donc été condamné à une lourde amende de 540 000 euros.

Il a ensuite dit qu'évidemment, il regrettait ses actions (pas sur le terrain, mais sur la route): « J'ai retenu la leçon. Ça ne m'arrivera plus jamais.» Il a immédiatement voulu s'inscrire dans une auto-école. À 18 ans, il avait déjà pris des leçons de conduite, mais n'avait jamais réussi l'examen. En 2016, le joueur a finalement eu son permis et il peut désormais rouler en toute légalité.

Mel Gibson

Mel Gibson n'est pas un conducteur modèle. Image: EPA/EPA

Le permis de conduire de Mel Gibson a été suspendu il y a longtemps. En 2006, la star hollywoodienne a roulé à 140 km/h sur une autoroute californienne, soit deux fois la vitesse autorisée. Facteur aggravant: son taux d'alcoolémie était de 1,2 pour mille. Lors de son arrestation, il n'a rien trouvé de mieux que d'insulter les policiers. Selon les autorités, il aurait également tenu des propos antisémites.

Après 6 heures passées au commissariat, l'acteur a été libéré sous caution de 5000 dollars. Mel Gibson a été condamné à trois ans de probation et à une amende de 1300 dollars. Son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours. Il s'est excusé plus tard pour ses actes: «J'ai profondément honte de tout ce que j'ai dit et je m'excuse auprès de tous ceux que j'ai offensés.»

Gérard Dépardieu

Gérard Depardieu a pu encore conduire grâce à une astuce. Image: AP

L'acteur français semble avoir des entourloupes pour se simplifier la vie. Il a même réussi à éviter une suspension de permis de conduire suite à un accident de moto en 2012. Au moment de l'accident, son taux d'alcoolémie était de 1,8 pour mille. Ce n'était pas la première fois: il avait déjà été condamné à deux peines avec sursis pour conduite sous influence à la fin des années 1990. Pour sa troisième infraction, il a écopé d'une amende de 4000 € et d'une suspension de permis de conduire de six mois.

Mais, comme l'acteur résidait en Belgique, il a échangé son permis français contre un permis belge suite à sa condamnation.

Les autres fous du volant

La liste des grands criminels de la route est longue. Parmi eux, on trouve:

