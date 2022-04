Kim Kardashian aurait-elle modifié le visage de son petit-ami, Pete Davidson, sur cette image postée sur les réseaux sociaux? Image: instagram

Kim Kardashian soupçonnée de photoshoper... son mec

Un nez sans bosse, une mâchoire plus carrée... Il semblerait que le visage de Pete Davidson ait subi des modifications dans son dernier post Instagram.

Tiens, tiens, mais qu'est-il arrivé au visage de Pete Davidson? Dans un récent post Instagram de Kim Kardashian, il n'y a plus de bosse sur le nez de son chéri, et sa mâchoire est plus carrée. C'est le compte @ProblematicFame qui épingle la star, relayé par Page Six.

Les internautes sont nombreux à se demander si ces modifications corporelles ne relèvent pas simplement d'un angle de vue différent. À moins qu'il s'agisse d'un coup de bistouri «façon Kardashian», comme le soulignent d'autres?

«Ça fait déjà une minute qu'il sort avec une Kardashian, alors c'est possible qu'il ait commencé à bosser sur son physique 😂😂», commente un utilisateur. Les deux stars se fréquentent depuis octobre 2021.

«Il est mieux en vrai», assure un autre.

Page Six a tenté d'en savoir plus, sans succès. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas la première fois que les Kardashian sont accusées de retoucher leur plastique ainsi que celle de leur entourage.

C'est finalement Khloé qui a admis avoir modifié des clichés des enfants, sans en donner la raison. Selon les plus fins observateurs qui étalent leurs théories dans les commentaires, elle aurait collé le visage de True, sa fille, sur celle de Stormi, la fille de sa petite sœur Kylie Jenner pour protéger cette dernière.

Kylie était à l'époque empêtrée dans l'affaire du festival Astroworld, où elle était accusée de n'avoir pas réagi suite au drame. Dix personnes étaient décédés dans une bousculade survenue durant le concert de son chéri, Travis Scott.

