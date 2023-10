L'influenceuse américaine s'est confiée au magazine GQ Image: alyssa garcia

Hailey Bieber se confie: «L'humidité rend ma peau si délicieuse»

La célèbre influenceuse américaine et fondatrice de la marque de soins pour la peau Rhode a accordé une interview au magazine GQ. Elle y parle de déesses grecques, de Sex and the City ou encore de «peau délicieuse». Florilège de ses meilleures punchlines.

Avant toute chose, notons le décor somptueux dans lequel a lieu cette interview: l'hôtel Palm Heights aux îles Caïmans. Que pense Hailey Bieber des Caraïbes? «J'aime l'humidité parce qu'elle rend ma peau si délicieuse» Hailey Bieber gq

Une aubaine pour celle qui a fait de sa donut glazed skin une marque de fabrique. Puisqu'on aborde le sujet, comment se porte Rhode? «Pour ma dernière campagne, j'ai voulu être photographiée dans le désert, dans une baignoire transparente et dans un bain de lait, afin de juxtaposer le désert sec et craquelé à la promesse d'une peau laiteuse et apaisée»

Traduction: «Ma marque se porte bien.» D'ailleurs, comment lui est venue l'idée du nom Rhode? «C'est mon deuxième prénom»

Ah! «Il descend de divinités»

Mais non? «Rhode est la protectrice et la personnification de l'île de Rhodes dans le Dodécanèse. Elle était une nymphe marine, fille de Poséidon, puissant dieu de l'océan et épouse d'Hélios, dieu incandescent du soleil»

Wahou! Ça, c'est du story telling. «Quand j'étais petite, j'étais obsédée par les histoires de déesse et de dieux. Homer (réd: L'Iliade et l'odyssée) est fascinant»

En parlant de type fascinant, comment va Justin Bieber? «J'avais 12 ans quand je l'ai rencontré»

On sait. D'autres gossip? «Je le connais depuis très longtemps»

Bon, rien de croustillant. Du coup, passons au sujet qui fâche: comment justifie-t-elle le terrible choix de tenue de son mari (qui a fait hurler internet) lors d'une récente sortie en public? «C'est drôle parce que je vois tellement de gens parler de ça»

Tu m'étonnes! Comment a-t-il osé se fringuer de la sorte? «Il est important de savoir que Justin s'habille généralement avant moi. Parfois, il aime porter des sweats amples pour aller dîner et moi je préfère mettre une petite robe. On ne se coordonne pas sur nos vêtements»

Il serait peut-être temps de revoir cette règle. Mais assez parlé de Justin. Revenons à elle. Comment se passe son séjour aux Caraïbes? «J'ai récemment commencé à regarder Sex and the City»

Il n'y a rien de mieux à faire dans un lieu pareil? «J'aime m'endormir devant la série»

Trop de privilèges. Du coup, quel est son personnage préféré? «Je m'identifie à chacune d'entre elles pour différentes raisons»

Mais encore? «J'aime le sens de la mode de Carrie. Je suis analytique comme Miranda. L'innocence de Charlotte me fait penser à moi quand j'étais plus jeune. Quant à Samantha, elle s'en fiche complètement de ce que les gens pensent. J'adore!»

On papote, on papote, mais l'heure tourne. Il est temps de laisser Hailey Bieber et ses amis profiter de la plage. Selon GQ, la bande de potes aurait passé l'après-midi à siroter des cocktails glacés au bord de l'eau turquoise. «Je me sens partout à la maison»

Facile à dire depuis les Caraïbes. «Tant que j'ai mes chiens et mon mari. Mon père me disait souvent: "Ce genre de vie est faite pour toi"»

Chacun son destin. «J'ai vraiment l'impression que je suis là où je dois être. Je suis très au clair avec moi-même en ce moment. Je suis heureuse lorsque je regarde ce qui se trouve devant moi»

Le «ce qui se trouve devant moi» en question:

L'hôtel Palm Heights aux Caraïbes, là où l'interview entre Hailey Bieber et GQ a eu lieu. Image: instagram @palmheightsgc