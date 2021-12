Mads Mikkelsen qui avait déjà brillé en tant que méchant de James Bond dans Casino Royal (2006) avait néanmoins fait savoir pendant le tournage du film qu’il n’était pas question pour lui d’imiter Johnny Depp. En effet, exit les cheveux peroxydés et l’œil de verre, le nouveau Grindelwald semble avoir troqué le look rock’n’roll pour quelque chose de beaucoup plus classique.

Matrix: quand la réalité dépasse la fiction grâce au jeu vidéo

On pourrait penser à un extrait du prochain Matrix mais la réalité en est tout autre. Il s'agit d'une démonstration technique pour l'Unreal Engine 5, un moteur de jeu vidéo qui présente une frontière toujours plus fine entre le réel et le virtuel.

Si vous ne savez pas quoi choisir entre la pilule rouge ou la bleue, vous avez toujours la possibilité de tester The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience. Cette démonstration technique présente ce que la prochaine génération d’expériences interactives aura à offrir, à savoir des mondes ouverts immenses, de l’action toujours plus impressionnante et un niveau de réalisme qui rivalisent avec les cinématiques.