Veronica Fusaro n'a pas réussi à emmener la Suisse en finale de l'Eurovision. Keystone

La Suissesse Veronica Fusaro échoue en demi-finale de l'Eurovision

La candidate helvétique Veronica Fusaro ne poursuivra pas l'aventure Eurovision. La Bernoise a été éjectée jeudi soir lors de la deuxième demi-finale.

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La finale du 70e concours Eurovision de la chanson se déroulera samedi à Vienne sans la Suisse. La Bernoise Veronica Fusaro, 28 ans, a été éliminée jeudi soir lors de la deuxième demi-finale. Les favoris danois et australien ont en revanche passé.

Avec sa chanson «Alice», la chanteuse de Thoune s'est nettement démarquée des autres prestations, avec un style moins typique qu'entendu habituellement à l'Eurovision. Mais cela n'a pas suffi, confirmant les prédictions des parieurs.

La ballade rock de Veronica Fusaro aborde la violence faite aux femmes sous différentes formes, par l'abus de pouvoir et le contrôle notamment. L'artiste avait expliqué avant la compétition:

«La violence peut s'exprimer de manière subtile. C'est de cette subtilité-là dont parle ma chanson»

Les favoris de cette deuxième demi-finale, l'Australie et le Danemark, se sont qualifiés sans surprise pour la finale qui aura lieu samedi dans la capitale autrichienne et pour laquelle ils comptent parmi les favoris.

La Bulgarie, l'Ukraine, la Norvège, la Roumanie, Malte, Chypre, l'Albanie et la République tchèque ont, eux aussi, convaincu les jurys nationaux et le public. En revanche, les prestations de l'Azerbaïdjan, du Luxembourg, de l'Arménie et de la Lettonie n'ont pas été retenues, tout comme celle de la Suisse.

L'Australienne Goodrem impressionne

Le Danois Søren Torpegaard Lund, 27 ans, a proposé devant 11 200 spectateurs originaires de 75 pays, avec «Før vi går hjem» («Avant de rentrer»), une performance de clubbing sexy, littéralement mise en boîte.

Pour l'Australie, la vedette Delta Goodrem, 41 ans, qui a plus de neuf millions d'albums vendus à son actif, a subjugué l'audience avec sa ballade «Eclipse», debout sur un piano étincelant.

Ces deux pays retrouveront en finale la Finlande, la Grèce et Israël, les autres favoris qualifiés mardi lors d'une première soirée de sélection sous les lasers et des pluies de paillettes.

Monroe, 17 ans, qui a chanté «Regarde!» pour la France, a été très applaudie. Elle figure aussi parmi les artistes les mieux placés à l'occasion du 70e anniversaire du plus grand télécrochet au monde. Mais comme pour la représentante de l'Allemagne et ceux du Royaume-Uni et de l'Italie, principaux contributeurs financiers, sa place en finale est garantie.

En tant que pays hôte, l'Autriche jouit également de ce privilège cette année.

Pas de prise de contrôle LGBT

Surprise de la soirée, son diffuseur, l'ORF, a produit jeudi lors du concert une séquence préenregistrée dans un amphithéâtre universitaire évoquant la communauté LGBT+.

La présentatrice Victoria Swarovski a répondu aux questions d'un étudiant:

«Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus que d'homosexuels à l'Eurovision? Est-ce qu'ils ont pris le pouvoir?»

Elle a balayé ce préjugé en précisant que seuls huit gagnants sur 70 avaient revendiqué leur appartenance à la communauté LGBT+, concluant par: «Aucune prise de contrôle détectée».

Le directeur de l'Eurovision, Martin Green, avait déclaré auparavant aux journalistes que cette séquence, inédite, était «un message au monde: depuis 70 ans, nous donnons une voix à ceux qui n'en ont pas et nous accueillons les exclus», a-t-il dit.

Israël

Alors que le concours organisé l'an dernier par la Suisse à Bâle avait rassemblé 166 millions de téléspectateurs, les organisateurs espèrent faire aussi bien pour cette édition, ébranlée par un appel au boycott signé par plus d'un millier d'artistes en raison de la présence d'Israël.

La Slovénie, l'Espagne et l'Irlande ne participent pas au concours et ne le diffusent pas non plus, alors que l'Espagne est d'ordinaire l'un des principaux contributeurs financiers et que l'Irlande a gagné sept fois l'Eurovision, un record ex aequo avec la Suède.

L'Islande et les Pays-Bas ont fait défection aussi, tout en choisissant, eux, de retransmettre les concerts. (sda/ats/afp)